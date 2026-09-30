Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para un nuevo ejercicio clave en gestión del riesgo. La Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) han convocado a la ciudadanía, organizaciones civiles, entidades públicas y privadas, colegios y conjuntos residenciales a participar en el Simulacro Bogotá 2026, que tendrá lugar el miércoles 21 de octubre de 2026 a partir de las 10:00 a. m., según información del portal oficial de la ciudad. El objetivo central es formar a las personas en la adecuada reacción y evacuación ante emergencias, especialmente frente a un sismo, pero también ante eventos simultáneos o de alta complejidad, como pueden ser las altas temperaturas, incendios en los Cerros Orientales y episodios de mala calidad del aire en el distrito capital.

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De acuerdo con las autoridades, esta jornada busca fortalecer la preparación de familias, empresas, colegios y demás entidades para proteger la vida. IDIGER recuerda que su actuación se limita al Distrito Capital; quienes se encuentren en otras regiones deben consultar a la Oficina de Gestión del Riesgo en su territorio para recibir orientación adecuada. La inscripción al simulacro se puede realizar en línea y es necesaria para participar en las fases posteriores: la práctica del simulacro el día y hora indicados y el posterior reporte de la experiencia, con posibilidad de descargar una constancia de participación. Esta certificación, válida para empresas, también sirve como soporte para el sistema de seguridad laboral.

Uno de los puntos fundamentales, según IDIGER, es conocer los riesgos del entorno antes de actuar, entre los que destacan incendios estructurales, incendios forestales, inundaciones, riesgo tecnológico, sismos, riesgos de construcción, avenidas torrenciales y movimientos en masa. Cada participante debe adaptar el simulacro a sus riesgos específicos, preparando el kit de emergencia para 72 horas, siguiendo las guías oficiales tanto familiares como comunitarias, y no olvidando la preparación para animales de compañía y personas con discapacidad, quienes cuentan con guías específicas facilitadas por la entidad.

Durante el simulacro es clave mantener la calma, observar el entorno y ajustarse a los posibles cambios. Al culminar el ejercicio, IDIGER sugiere evaluar y registrar la experiencia familiar, empresarial o comunitaria para mejorar la respuesta en futuros eventos. Al participar, Bogotá no solo cumple un requisito, sino que se prepara activamente para proteger la vida en situaciones inesperadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse y participar en el Simulacro Bogotá 2026 paso a paso?

Para participar, usted debe inscribirse primero en el formulario digital proporcionado por IDIGER, revisar y actualizar su plan de emergencias, asignar responsables para la evacuación y preparar el kit de emergencia. El 21 de octubre de 2026 a las 10:00 a. m. debe realizar el ejercicio, evacuar con calma hacia el punto de encuentro y, al finalizar, reportar la experiencia en la plataforma dedicada, donde podrá además descargar su constancia de participación.

¿Qué elementos debe contener el kit de emergencia para el Simulacro Bogotá 2026?

El kit de emergencia recomendado por IDIGER debe contar con los insumos básicos que permitan a usted y su familia sobrevivir por 72 horas, incluyendo documentos, linterna, agua, alimentos no perecederos, radio, medicinas y elementos personales. Para animales de compañía y personas con discapacidad, IDIGER proporciona listas y guías específicas para ajustar la preparación según cada necesidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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