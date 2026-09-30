Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la responsabilidad de estar al día con el impuesto predial es una forma de aportar al bienestar de la ciudad, según la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH). Para quienes eligieron acogerse al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas, conocido como SPAC, es crucial recordar la proximidad del plazo para cumplir con el tercer pago correspondiente al impuesto predial de 2026. Según la SDH, este plazo se extiende hasta el viernes 2 de octubre, fecha límite establecida en el calendario tributario de la ciudad.

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De acuerdo con la información oficial, un total de 27.395 predios seleccionaron en 2026 la modalidad del SPAC, que les permite dividir el valor total del impuesto predial en cuatro pagos a lo largo del año, sin intereses, siempre y cuando se paguen en las fechas fijadas. El interés en este mecanismo creció respecto a 2025, cuando 25.590 contribuyentes optaron por el mismo sistema; el aumento de 1.805 predios representa cerca de un 7 %, una variación significativa dentro del régimen tributario local. Las localidades con mayor número de participantes en el SPAC son Suba, con 5.511 inmuebles, seguida de Usaquén, con 4.287, de acuerdo con datos entregados por la SDH.

Pablo Verástegui, director de Impuestos de Bogotá, ha recordado la importancia de este mecanismo al señalar que el SPAC "permite a los contribuyentes organizar el pago de su impuesto predial durante el año". También hizo énfasis en la necesidad de cumplir con la tercera cuota antes del 2 de octubre para evitar intereses de mora y conservar los beneficios de la modalidad.

El proceso para efectuar el pago es sencillo: se debe ingresar a la página www.haciendabogota.gov.co, acceder a la Oficina Virtual e iniciar sesión. Luego, en la sección de consultas sobre obligaciones pendientes y cupones, usted puede generar y descargar el cupón que corresponde a esta tercera cuota. El pago puede hacerse en línea mediante PSE o de forma presencial en bancos autorizados. Quienes no paguen hasta la fecha límite, aún tendrán pendiente la cuarta y última cuota, con plazo hasta el 4 de diciembre.

La SDH recomienda realizar trámites únicamente en canales oficiales y desconfiar de intermediarios o enlaces sospechosos para evitar fraudes. Para consultas adicionales, la entidad dispone de múltiples redes sociales y canales verificados.

¿Cómo funciona el sistema de pago alternativo por cuotas del impuesto predial en Bogotá?

El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) permite dividir el pago del impuesto predial en cuatro cuotas distribuidas durante el año. Este beneficio, ofrecido por la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, está disponible solo para quienes se inscribieron previamente y exige cumplir con los plazos del calendario tributario oficial, evitando así intereses adicionales.

¿Cuántos contribuyentes se han acogido al SPAC para el año 2026 en Bogotá?

Para el año 2026, 27.395 predios escogieron el SPAC, lo que representa un incremento de cerca del 7 % respecto a 2025. Este crecimiento evidencia una mayor preferencia por la modalidad, especialmente en localidades como Suba y Usaquén, según precisó la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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