Por: Portal Bogotá

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Durante 2026, en Bogotá han tomado fuerza acciones sostenidas con el fin de mejorar la movilidad y reducir la siniestralidad en las calles, logros que se atribuyen a la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) de la ciudad. Esta entidad, encabezada por la ingeniera Mónica Rueda, alcanzó un hito para la capital: sumar un millón de metros cuadrados intervenidos en infraestructura vial y peatonal. Así lo señala información oficial de la UMV, destacando que este esfuerzo favorece la conexión entre los barrios y las vías principales de Bogotá.

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De acuerdo con los datos proporcionados, esta intervención impactó de forma directa a 615 barrios de la ciudad, beneficiando a más de dos millones de ciudadanos. La mejora no solo agiliza los desplazamientos, sino que también dignifica la manera de moverse, optimizando tiempos y condiciones para quienes se movilizan a diario por la capital. Gracias al liderazgo de la UMV y su trabajo conjunto con distintas entidades, en 2026 ya se taparon 137.634 huecos, elemento clave para evitar accidentes y hacer más seguro el tránsito para todos los actores en la vía.

Entre las obras de mayor relevancia, se resaltan aquellas ejecutadas en Corabastos, la Calle 222, el sector de Unir, la pavimentación en Bosa y reparaciones en los alrededores de la avenida José Celestino Mutis. Junto a estos trabajos, destaca la apuesta por la sostenibilidad a través del uso de asfalto reciclado, una estrategia de economía circular que reutiliza el pavimento deteriorado para producir material nuevo. Según la UMV, esta técnica permitió mejorar 119.388 metros cuadrados de la red vial.

El fortalecimiento de la movilidad también fue posible por la colaboración interinstitucional: la UMV apoyó en 47 oportunidades a entidades como Secretaría de Movilidad, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Ambiente, Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la Policía Nacional.

No menos importante ha sido el acercamiento con las comunidades. La UMV, en el marco del programa ‘Gabinete al barrio’, realizó más de 15 encuentros comunitarios, espacios donde la ciudadanía expone problemáticas y propuestas sobre las vías de su entorno. Estos diálogos trajeron como resultado una intervención más eficiente y ajustada a las necesidades locales. Bajo la administración de Carlos Fernando Galán, la UMV reporta 205.186 huecos tapados y 2.097.276 metros cuadrados intervenidos entre vías, andenes y ciclorrutas, consolidándose como la entidad que responde a las demandas de los barrios con hechos concretos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales logros de la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá durante 2026?

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) logró intervenir un millón de metros cuadrados en infraestructura vial y peatonal, benefició a más de dos millones de habitantes en 615 barrios, tapó más de 137.000 huecos y promovió el uso de asfalto reciclado para mejorar la malla vial, mostrando avances claves en movilidad y seguridad vial en 2026.

¿Qué es el asfalto reciclado y cómo lo usa la Unidad de Mantenimiento Vial en Bogotá?

El asfalto reciclado es material reutilizado que se obtiene de pavimento deteriorado retirado de las vías, el cual se procesa para crear un nuevo producto y pavimentar rutas que lo necesitan. Según la UMV, con esta técnica, en 2026 se mejoraron más de 119.000 metros cuadrados de vías en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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