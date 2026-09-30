Por: Portal Bogotá

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El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de la Regional Distrito Capital, abrió inscripciones para 91 programas y cursos virtuales enfocados en el sector sanitario y la seguridad ocupacional, totalmente gratuitos, según información publicada en el portal oficial de 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa'. Esta convocatoria está diseñada para fortalecer la formación y actualización de profesionales, así como fomentar prácticas saludables entre los ciudadanos de Bogotá. Las inscripciones se mantendrán abiertas hasta agotar los cupos disponibles, lo que permite a las personas interesadas acceder a una oferta educativa relevante para el contexto actual.

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Los cursos varían en duración entre 20 y 50 horas y se dividen en seis áreas estratégicas. En atención asistencial e integral, por ejemplo, se ofrecen programas como Humanización de la Atención en Salud y Atención de Urgencias a Víctimas de Ataque con Agentes Químicos. Dentro del área de salud mental y apoyo psicosocial, los interesados podrán formarse en primeros auxilios psicológicos y acciones de prevención en salud mental, conocimientos clave para elevar el bienestar emocional en entornos laborales y comunitarios.

Destaca también la línea de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST, por sus siglas de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo) y Bioseguridad, con módulos como formación obligatoria en SG-SST, legislación en riesgos laborales y bioseguridad orientada a la estética y la cosmética. En el ámbito de salud pública y nutrición, se incluyen temas como nutrición en el desarrollo humano y manejo de la desnutrición aguda en menores de cinco años. Gestión administrativa y servicios farmacéuticos es otra de las líneas ofrecidas, con cursos sobre facturación de servicios y manejo de inventarios en farmacias.

Finalmente, la oferta abarca inclusión social y servicios especializados, destacando formación en prevención de violencias de género, atención con pertinencia étnica y tanatoestética. De acuerdo con José Fernando Franco, coordinador regional de formación profesional del SENA Distrito Capital, el enfoque virtual de estos cursos elimina barreras geográficas y facilita el acceso al conocimiento desde cualquier lugar, permitiendo que más personas involucradas en el sector asistencial alcancen estándares de excelencia técnica y ética.

¿Cómo inscribirse gratis en los cursos virtuales del SENA en Bogotá paso a paso?

Para inscribirse, los interesados deben ingresar a la plataforma institucional betowa.sena.edu.co, registrarse usando su documento de identidad, buscar cursos cortos de su interés, verificar los requisitos y la disponibilidad, hacer clic en "Inscripción", confirmar los datos y finalmente esperar el correo de confirmación con los pasos a seguir.

¿Qué es el SG-SST y qué tipo de formación ofrece el SENA en este tema?

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) es un conjunto de procedimientos y normativas que buscan preservar la seguridad y salud de los trabajadores. El SENA ofrece formación obligatoria en este sistema, así como cursos sobre legislación en riesgos laborales y bioseguridad aplicada a diferentes sectores, facilitando así la actualización de quienes laboran en áreas relacionadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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