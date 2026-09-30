Por: El Espectador

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El Ministerio de Hacienda ha dado luz verde a Bogotá para que la ciudad suscriba un crédito externo de hasta 1,3 billones de pesos colombianos con el reconocido grupo bancario internacional BNP Paribas New York Branch. De acuerdo con la cartera ministerial, los recursos obtenidos mediante este préstamo, que se desembolsarán directamente en pesos, estarán destinados a aportar la parte correspondiente del Distrito en la cofinanciación de la Primera Línea del Metro de Bogotá, uno de los proyectos de infraestructura más esperados por la ciudadanía capitalina.

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Según los detalles compartidos por el Ministerio de Hacienda, el crédito tendrá un plazo de diez años contados a partir del momento del desembolso, con un período de gracia de tres años en el pago del capital del crédito. Esto significa que Bogotá podrá disponer de tres años sin tener que amortizar el monto principal, aunque deberá pagar los intereses semestralmente durante ese lapso, asegurando así cierta flexibilidad en el manejo de las finanzas públicas del Distrito para este importante compromiso.

Una de las particularidades de esta operación radica en la garantía que respalda el financiamiento. El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés) cubrirá el 95 % de la exposición relacionada con el capital, los intereses y otros conceptos elegibles que formen parte de la estructura financiera del crédito. Con ello, la ciudad se protege ante eventuales riesgos financieros, lo que aporta tranquilidad para las partes involucradas y fortalece la confianza en la viabilidad del proyecto. El ministro Miguel Gómez destacó la importancia de esta labor asegurando que se trata de una "operación que cuenta con condiciones favorables para la ciudad y con una garantía otorgada por la banca multilateral", subrayando así el respaldo internacional y la magnitud de los recursos que se movilizarán para avanzar en movilidad urbana.

Sobre el avance del proyecto, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el objetivo es que los bogotanos puedan utilizar la primera línea del Metro a partir del 15 de marzo de 2028. Según precisó Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en una entrevista con El Espectador, para finales de julio se alcanzó un avance del 81,25 %. Está previsto que la construcción concluya en septiembre de 2027, abriendo paso a la llamada "marcha blanca", un periodo de pruebas integrales antes de recibir pasajeros.

¿Cuál es la importancia del crédito con BNP Paribas para la Primera Línea del Metro de Bogotá?

El crédito externo autorizado por el Ministerio de Hacienda será fundamental para que Bogotá pueda cumplir con su compromiso de cofinanciar la Primera Línea del Metro. Al asegurar el aporte del Distrito y contar con una garantía del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), la ciudad obtiene recursos y respaldo internacional para avanzar sin contratiempos en la obra.

¿Qué es la ‘marcha blanca’ en el Metro de Bogotá y por qué es necesaria?

La ‘marcha blanca’ es el periodo en que se realizan pruebas integrales del sistema de metro antes de abrir oficialmente al público. Esto permite detectar y corregir posibles fallas de operación o seguridad, garantizando que el servicio cumpla con los estándares exigidos antes de transportar pasajeros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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