Por: Portal Bogotá

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Bogotá sigue consolidándose como un centro clave para los grandes encuentros científicos y médicos de la región, al ser seleccionada como la sede del Congreso Iberoamericano de Cirugía Torácica para el año 2027. Esta designación es vista como una oportunidad estratégica tanto para el campo de la medicina como para la promoción de la capital colombiana como destino internacional de eventos. De acuerdo con la información difundida, el anuncio oficial se llevó a cabo durante el encuentro de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica, realizado esta semana en Asunción, Paraguay. Durante dicho evento, especialistas de diversos países compartieron experiencias y los más recientes avances médicos en esta especialidad.

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La organización del congreso de 2027 estará a cargo tanto de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica como de la Asociación Colombiana de Cirugía de Tórax (Asocoltórax). Además de su enfoque científico, el congreso abrirá la puerta para que los cientos de asistentes exploren la riqueza cultural, la variada oferta gastronómica y los atractivos turísticos de Bogotá y Colombia. Así lo destacó Stella Martínez, presidenta de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica, quien afirmó: "Bogotá nos dará la oportunidad de conocer y compartir la experiencia en cirugía torácica con el mejor talento de Iberoamérica. Será un espacio para compartir conocimiento, fortalecer nuestros vínculos y seguir construyendo juntos el futuro de la cirugía de tórax en nuestra región".

Este evento se sumará a una creciente agenda de congresos y encuentros internacionales que han fortalecido el posicionamiento de Bogotá dentro del turismo de reuniones, especialmente en campos como la ciencia, la medicina y el conocimiento especializado. Así, la ciudad reafirma su capacidad para albergar encuentros de alto nivel y atraer visitantes no solo por motivos académicos, sino también por su oferta cultural y sus planes de desarrollo económico.

De acuerdo con la información, el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá, una entidad especializada en atraer eventos empresariales y científicos de alto impacto, fue el responsable de gestionar la llegada de este Congreso, así como de otros eventos que nutren la agenda del turismo de negocios en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la elección de Bogotá como sede del Congreso Iberoamericano de Cirugía Torácica es importante para la ciudad?

La selección de Bogotá como anfitriona del Congreso Iberoamericano de Cirugía Torácica en 2027 representa un impulso tanto para el sector médico como para la promoción internacional de la capital. De acuerdo con la Asociación Iberoamericana de Cirugía Torácica, este evento no solo permitirá el intercambio de conocimientos entre especialistas, sino que también abrirá oportunidades para mostrar la riqueza cultural y turística de la ciudad ante una audiencia global de profesionales.

¿Qué papel desempeña Invest in Bogotá y su Bureau de Convenciones en la atracción de eventos internacionales?

Según la información proporcionada, el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá es la entidad encargada de atraer y gestionar la realización de grandes eventos internacionales en la ciudad, especialmente aquellos enfocados en el turismo de negocios y el sector científico. Su labor contribuye al posicionamiento de Bogotá como destino líder en Latinoamérica para reuniones y congresos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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