Por: Portal Bogotá

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El Quinto Salón de Artistas Arte a la KY 2026, impulsado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), emerge como una plataforma significativa que pone en el centro las expresiones artísticas originadas en el espacio público de Bogotá. De acuerdo con la información difundida por Idartes, esta exposición reúne 13 obras inéditas, seleccionadas a través de una convocatoria pública, y estará abierta de manera gratuita desde el primero de octubre hasta el 20 de noviembre de 2026 en el Museo de Bogotá. Bajo el eje temático “la ciudad en proceso”, el evento explora desde distintas perspectivas las transformaciones urbanas de la capital, así como las experiencias de vida y los lazos que se tejen entre sus habitantes y el territorio.

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Los artistas seleccionados mantienen una práctica frecuente en el espacio público, sobre todo en la emblemática carrera Séptima, donde el arte convive con el comercio y la vida cotidiana. Con la exposición, sus obras transitan de las calles al museo, lo que amplía las posibilidades de interacción con nuevos públicos y fomenta un mayor reconocimiento de su aporte cultural. En la selección se destacan visiones particulares: Duván Andrés Rivera Castro analiza la cotidianidad capitalina en su obra El papel en todos lados; Jairo Ernesto Sanabria Coronado, alias “Picasillo”, aborda el tema del desplazamiento y su relación con el cambio territorial en Desplazando semillas; mientras que David Hoyos Osorio y Germán Ignacio Robayo Rodríguez reflexionan sobre la arquitectura bogotana y el constante tejido social que conforma a la ciudad.

Otras propuestas, como Frailejón urbano de Edinson Taquez Cárdenas, conectan la expansión de Bogotá con la naturaleza del páramo, y Ciudad punto por punto de Diego Alejandro Yepes Giraldo compara la ciudad con un organismo vivo conformado por diversas experiencias. Valeria Arias Soto, Roberto Acuña Gómez y Óscar Giovanny Páez Muñoz abordan temas como el extractivismo, las formas de habitar y la resiliencia vegetal, respectivamente. La memoria, la migración, los reflejos urbanos y el legado campesino completan el abanico de miradas plasmado en obras de artistas como Verónica Patricia González Valiente, Elkin Giovanni González Niño, Álvaro Barragán Pacheco y Carlos Eduardo Roa Armero.

El Salón de Artistas Arte a la KY no solo promueve el reconocimiento artístico, sino que también brinda a los participantes la oportunidad de acceder a beneficios económicos a través de la comercialización de sus obras. De acuerdo con Idartes, el programa Arte a la KY, fundado en 2020, contribuye a la inclusión social y la generación de ingresos para artistas urbanos, enmarcándose en las acciones del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura 2024-2027, que reconoce el arte como una herramienta clave para la apropiación y el dinamismo social en la ciudad.

¿Cuáles son los artistas que participan en el Quinto Salón de Artistas Arte a la KY 2026?

Entre los 13 artistas seleccionados para esta edición del Salón Arte a la KY se encuentran Duván Andrés Rivera Castro, Jairo Ernesto Sanabria Coronado (“Picasillo”), David Hoyos Osorio, Germán Ignacio Robayo Rodríguez, Edinson Taquez Cárdenas, Diego Alejandro Yepes Giraldo, Valeria Arias Soto, Roberto Acuña Gómez, Óscar Giovanny Páez Muñoz, Verónica Patricia González Valiente, Elkin Giovanni González Niño, Álvaro Barragán Pacheco y Carlos Eduardo Roa Armero. Cada uno aporta una visión única sobre transformaciones urbanas y sociales en Bogotá.

¿Qué es el programa Arte a la KY y cómo apoya a artistas urbanos en Bogotá?

El programa Arte a la KY, creado por Idartes en 2020, está dedicado a dar visibilidad y respaldar a los artistas que practican su arte en el espacio público de Bogotá. A través de convocatorias y exposiciones como el Salón de Artistas, ofrece oportunidades de participación, inclusión y generación de ingresos, además de fortalecer la relación de los artistas con la sociedad y el entorno urbano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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