Por: Portal Bogotá

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El ‘Instituto Distrital de las Artes’ (Idartes) y el Teatro El Ensueño de Bogotá han anunciado la presentación del concierto ‘Jacana Jacana’, una apuesta que reúne música, arte y educación en favor de la biodiversidad colombiana. Esta experiencia, que tendrá lugar el sábado 31 de octubre de 2026 a las 3:30 p. m., está dirigida especialmente a familias y niños, quienes podrán disfrutar del evento en el Teatro El Ensueño en Ciudad Bolívar. Según la información oficial, la entrada es con boletería, lo que significa que quienes deseen asistir deben adquirir sus boletas con anticipación.

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‘Jacana Jacana’ es un proyecto intercultural nacido en 2014 en Minca, Sierra Nevada de Santa Marta, y desde entonces ha creado una propuesta artística que integra trabajo comunitario, sonidos autóctonos y mensajes de conservación ambiental. Su recorrido ha llevado su espectáculo a escenarios tan destacados como la COP16, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 2025, el Centro Nacional de las Artes y el festival NatGeo Fest en Washington. Además, desde 2018 hace parte de los proyectos de ‘storytelling’ —narración de historias— de la reconocida plataforma National Geographic, como destaca la información compartida por Idartes.

El concierto de ‘Jacana Jacana’ ofrece un recorrido musical y visual por los paisajes y sonidos característicos del país. A través de canciones, animaciones, ilustraciones y movimientos en vivo, el espectáculo acerca al público a la riqueza natural colombiana, incluyendo imágenes de animales emblemáticos como el jaguar, el mono tití, ranas y monos nocturnos. Además de la música tradicional —como cumbia, bullerengue, marimba de chonta—, el repertorio incorpora géneros contemporáneos como reggae, rock y pop. Un elemento destacado del show es la inclusión de lenguas y saberes de comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Amazonas, con participación de idiomas como Ikun, Kággaba, Huitoto y Tikuna. Esta integración busca promover la diversidad cultural, el respeto por los saberes ancestrales y la educación ambiental, en un formato pensado para cantar, bailar y compartir en familia.

La actividad, que hace parte de la programación cultural para familias de Ciudad Bolívar y otras localidades de Bogotá, ofrece además la oportunidad de celebrar el 31 de octubre en un ambiente festivo, invitando a los niños a asistir disfrazados y a vivir una experiencia artística en contacto con la naturaleza y las tradiciones de Colombia.

¿Qué es el proyecto ‘Jacana Jacana’ y cuál es su aporte a la música ambiental en Colombia?

‘Jacana Jacana’ es un colectivo artístico fundado en 2014 en Minca, Sierra Nevada de Santa Marta. Su propuesta se basa en articular música, arte y educación ambiental, conectando tradiciones sonoras y visuales con historias sobre biodiversidad y trabajo comunitario. Su aporte a la música ambiental en Colombia radica en promover, a través de espectáculos interactivos y educativos, el conocimiento sobre especies y saberes indígenas.

¿Cuándo y dónde será el concierto ‘Jacana Jacana’ en Bogotá y cómo puedo asistir?

La cita para el concierto ‘Jacana Jacana’ está programada para el sábado 31 de octubre de 2026, a las 3:30 p. m., en el Teatro El Ensueño ubicado en la transversal 70D #60-90 sur, en Ciudad Bolívar, Bogotá. La entrada es con boletería, por lo que usted debe adquirir sus boletas previamente si desea asistir al evento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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