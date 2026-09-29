Por: El Espectador

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Detrás de los coloridos establecimientos de ropa y la oferta gastronómica que caracterizan al Recinto Ferial 20 de Julio, en la concurrida carrera 5A con calle 30A Sur, se esconde una historia de transformación y disputa que ha marcado la vida de cientos de personas. Este espacio, que emerge detrás del portal de TransMilenio, representa una esperanza de desarrollo para la comunidad de San Cristóbal. Sin embargo, también es el escenario de un millonario pleito que apenas empieza a resolverse, según la información del caso.

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Hace una década, el sector acumulaba decenas de vendedores y vendedoras ambulantes, quienes, como Joseph Cárdenas —hoy de 35 años—, ejercían la venta de ropa y otros productos en los andenes y espacios públicos. Cárdenas relata cómo esa etapa estuvo marcada por la incertidumbre y condiciones difíciles. Anteriormente, la venta informal era la única vía de subsistencia para muchos habitantes del área, una realidad que, de acuerdo con el mismo testimonio, todavía persiste para más de 90.000 personas dedicadas al comercio en Bogotá.

El Recinto Ferial 20 de Julio se dividió en tres zonas funcionales para estructurar mejor la actividad comercial. En los pisos uno y dos, ubicados frente a la vía principal, se encuentran la mayoría de los locales. En la parte superior, una plazoleta de comidas y cocinas busca ofrecer variedad culinaria típica. Aunque cerca del 60 % de los locales está dedicado al comercio de ropa —el producto emblemático del lugar—, también se han abierto espacios dedicados a servicios de peluquería, tiendas de mascotas, ferreterías y venta de víveres, mostrando una oferta diversa para los visitantes y residentes.

A pesar de la formalización y el orden aparente, la administración del recinto requiere que cada comerciante pague su propio arriendo y los servicios públicos de manera individual. Según relatos como el de Cárdenas, este paso ha significado una mejoría en sus condiciones familiares; su historia refleja la adaptación de muchos comerciantes que encontraron en el recinto una alternativa a la precariedad del comercio callejero. El Renacimiento del Recinto Ferial 20 de Julio, sin embargo, no está exento de desafíos legales y económicos que ponen a prueba la sostenibilidad del modelo, mientras la búsqueda de soluciones sigue abierta entre las partes involucradas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo nació el Recinto Ferial 20 de Julio en Bogotá y quiénes lo integran?

El Recinto Ferial 20 de Julio surgió como una iniciativa para ofrecer una alternativa formal de trabajo a los vendedores ambulantes que, por años, ejercieron el comercio informal en las calles de San Cristóbal. Según testimonios citados, como el de Joseph Cárdenas, la mayoría de las personas que integran el recinto provienen del sector informal y han ido diversificando sus actividades comerciales, aunque la venta de ropa sigue siendo predominante.

¿Qué tipo de negocios funcionan actualmente en el Recinto Ferial 20 de Julio?

Actualmente, el recinto alberga principalmente negocios enfocados en la ropa, que representan cerca del 60 % de los locales. Sin embargo, también existen peluquerías, tiendas de mascotas, ferreterías, locales de víveres y cocinas. Cada comerciante asume sus arriendos y servicios públicos, dando cuenta de una estructura formalizada que ha permitido cierta mejora para quienes migraron del comercio informal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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