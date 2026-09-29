Por: El Espectador

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Una mujer fue hallada muerta en una vivienda de la localidad de Suba, en el noroccidente de Bogotá, hacia las 9:30 p. m. del lunes 28 de septiembre. De acuerdo con información confirmada por las autoridades a El Espectador, el cuerpo sin vida estaba en una habitación y presentaba una herida de arma cortopunzante en el cuello. Este detalle es fundamental para la reconstrucción de los hechos y el avance en las investigaciones, ya que refuerza la hipótesis inicial de un ataque ocurrido dentro del inmueble.

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Unidades de criminalística hicieron la inspección correspondiente en la escena, recolectando elementos materiales probatorios que serán claves para establecer lo que sucedió antes y después del crimen. Las indagaciones preliminares se centran en un hombre que conocía a la víctima y que, según la información inicial, habría sostenido una relación sentimental con ella. Los investigadores buscan establecer la naturaleza exacta del vínculo entre ambos y cuál fue su comportamiento antes y después del homicidio. Según la misma fuente, el hombre tendría pareja e hijos, lo que añade complejidad al caso e implica que la versión sobre una relación sentimental debe ser corroborada.

Hasta el momento, no se han reportado capturas, identificación oficial de responsables ni órdenes judiciales. En el marco de la investigación, las autoridades han enfatizado que la mujer no tenía un reporte vigente de desaparición, pese a algunos rumores en redes sociales. Este dato es vital para enfocar los esfuerzos en la reconstrucción de los hechos y descartar hipótesis paralelas.

Dentro de las tareas de la investigación se encuentra determinar el momento exacto del ataque, la forma en que el responsable ingresó al domicilio y si existían antecedentes de amenazas o situaciones violentas previas. La tipificación del crimen, ya sea como homicidio o feminicidio, dependerá de las pruebas reunidas por la Fiscalía y de si se comprueba que hubo motivación de género, antecedentes de violencia o conductas de dominación.

Este hecho se produce en un contexto de alerta por las violencias contra las mujeres en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de la Mujer, durante el primer semestre de 2026, se brindaron 210.556 atenciones, el 64 % de ellas relacionadas con situaciones de violencia. Por su parte, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio en el mismo periodo. Además, la Fiscalía reportó 11 feminicidios en la ciudad, uno más que entre enero y junio de 2025. Estas cifras reflejan una problemática persistente en varias localidades, especialmente Bosa, Ciudad Bolívar, Usaquén, Chapinero, San Cristóbal y Usme.

Las autoridades reiteran el llamado a las mujeres que necesiten orientación para que se comuniquen con la Línea Púrpura Distrital 01 8000 112 137, y ante cualquier emergencia o peligro inminente, llamar a la Línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué diferencias hay entre homicidio y feminicidio según la legislación colombiana?

La diferencia esencial radica en la motivación del crimen: el homicidio es la muerte violenta de una persona sin una condición específica de género, mientras que el feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, lo que implica evidencia de violencia previa, dominación o discriminación por ser mujer. La investigación y tipificación dependen de los elementos probatorios recolectados por la Fiscalía.

¿Cuáles son las principales líneas de atención para mujeres en riesgo de violencia en Bogotá?

En Bogotá, las mujeres pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital llamando al 01 8000 112 137 para recibir orientación psicosocial y legal. Ante peligro inmediato, la recomendación es llamar a la Línea 123, que brinda atención de emergencias policiales y médicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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