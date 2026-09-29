Por: Portal Bogotá

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El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis prepara una nueva edición de su evento más cautivador: la VII Exposición de Plantas Carnívoras, titulada “¡Déjate atrapar!”. De acuerdo con la organización, esta fascinante muestra, que se desarrollará del viernes 1 al domingo 4 de octubre de 2026, convoca a la ciudadanía para acercarse de una manera lúdica y educativa al sorprendente mundo de estas plantas. Más de 1.000 ejemplares de especies y géneros variados —como Dionaea, Nepenthes, Sarracenia y Drosera— serán protagonistas, permitiendo a visitantes de todas las edades comprender mecanismos de captura, adaptaciones y relaciones que mantienen con otros organismos, según el Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

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Un punto clave de la exposición, de acuerdo con la programación oficial, será la muestra de seis especies poco comunes que dan cuenta de formas de carnivoría menos conocidas dentro del reino vegetal. Los asistentes podrán observar y conocer ejemplares tan llamativos como Stylidium (plantas gatillo), Genlisea (plantas sacacorchos), Brocchinia y Catopsis —una bromelia epífita considerada de posible carnivoría—, además de bromelias carnívoras de los tepuyes, Aldrovanda (rueda hidráulica) y Triantha occidentalis (falso asfódelo).

La exposición se articulará en cuatro ambientes: el Domo Educativo, donde se mostrarán tipos de trampas como caídas, adhesivas, de succión y de cierre; el Aula Ambiental, enfocado en plantas con mecanismos pegajosos, como las droseras; el Biodiversario, que explica las interacciones ecológicas y el rol de la captura en la supervivencia biológica; y el Domo Herbal, espacio destinado a la exhibición fotográfica y científica, resaltando investigaciones y métodos de conservación, como el cultivo in vitro.

Además de las exhibiciones botánicas, la agenda cultural y académica del evento incluirá 39 actividades, dirigidas a diversos públicos. Según el cronograma del JBB, habrá recorridos temáticos, charlas con expertos, talleres sobre propagación, cultivo y cuidados, así como actividades relacionadas con plagas, sustratos y conservación. El arte cobrará protagonismo con muestras de macrofotografía, acuarelas, ilustraciones, montaje de esculturas monumentales y ejercicios creativos para familias y niñas y niños, como origami y modelado. Dentro de la programación se incluyen conciertos, teatro y experiencias de sensibilización dirigidas a la comunidad.

El Jardín Botánico de Bogotá invita a descubrir un mundo vegetal que desafía la imaginación y despierta la curiosidad científica por la diversidad, la evolución y la interacción de las plantas carnívoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la exposición de plantas carnívoras en el Jardín Botánico de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, la exposición contará con exhibiciones de plantas, charlas, recorridos, talleres, exposiciones artísticas, actividades lúdicas y conciertos. Se abordarán temas como la propagación y el cuidado de las plantas, su biología, sus adaptaciones, además de ofrecer actividades creativas dirigidas a familias y niños, ampliando el aprendizaje desde diversas perspectivas.

¿Cuáles son las especies de plantas carnívoras destacadas en la VII Exposición “¡Déjate atrapar!”?

Entre las más de 1.000 plantas exhibidas, de acuerdo con el JBB, destacan seis especies poco comunes: Stylidium, Genlisea, Brocchinia, bromelias carnívoras de los tepuyes, Catopsis, Aldrovanda y Triantha occidentalis. Estas especies representan formas de carnivoría y adaptación menos conocidas, demostrando la diversidad de estrategias que han desarrollado para sobrevivir e interactuar en sus hábitats.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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