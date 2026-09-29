Por: Portal Bogotá

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En el marco del programa 'Bogotá, mi ciudad, mi casa', las autoridades distritales avanzan en la protección de la salud pública y el bienestar de las comunidades a través de rigurosos controles sobre las actividades económicas desarrolladas en la ciudad. De acuerdo con información oficial, la Alcaldía Local de Tunjuelito, en trabajo conjunto con la Personería Local, la Secretaría Distrital de Ambiente, la Secretaría Distrital de Salud y la Policía Nacional, efectuó un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) dirigido a los establecimientos de curtiembres ubicados en el barrio San Benito. El principal objetivo de esta intervención fue verificar que dichos negocios cumplan cabalmente con la normatividad vigente, resguardando así tanto los derechos de la ciudadanía como los estándares mínimos exigidos en materia de salubridad y funcionamiento empresarial.

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Durante la jornada de inspección, fue necesario imponer medidas correctivas: dos establecimientos resultaron suspendidos temporalmente después de que las autoridades detectaran faltas tanto en el acatamiento de normas sanitarias como en la documentación requerida para operar legalmente. Estas sanciones buscan frenar prácticas irregulares y enviar un mensaje claro sobre la importancia de mantener condiciones óptimas de seguridad y sanidad, tanto para quienes trabajan al interior de estas instalaciones como para los habitantes del entorno inmediato en San Benito.

La intención de estos controles, enfatizada por la Alcaldía Local de Tunjuelito, reside en la necesidad de regular el trabajo de las curtiembres, actividad económica tradicional pero que exige de una vigilancia estricta por su impacto directo en la salud y el ambiente de la comunidad. La articulación entre entidades evidencia el esfuerzo del gobierno local por coordinar acciones que permitan a los sectores productivos cumplir la legislación, y así proteger el bienestar colectivo. Además, de acuerdo con las autoridades, se seguirán reforzando estas jornadas de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) para garantizar que el desarrollo económico de la localidad se enmarque siempre en el respeto a la normativa vigente y el compromiso con el bienestar social.

¿Por qué fueron suspendidas temporalmente las curtiembres en San Benito?

Las curtiembres ubicadas en el barrio San Benito fueron suspendidas temporalmente tras detectarse, durante una jornada de inspección, infracciones a las normas sanitarias y deficiencias en la documentación exigida para su operación. Las autoridades impusieron esta medida como parte de un control dirigido a proteger la salud pública y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de los establecimientos.

¿Qué significa el operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en la regulación de curtiembres?

El operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) implica visitas coordinadas entre distintas entidades para revisar si los negocios, en este caso las curtiembres, cumplen las normas legales y sanitarias vigentes. Su finalidad es asegurar que la actividad económica se desarrolle sin poner en riesgo la salud de los trabajadores ni de la comunidad, interviniendo cuando se hallan incumplimientos o irregularidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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