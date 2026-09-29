Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Tres hombres fueron capturados en flagrancia tras haber sido sorprendidos cuando, presuntamente, huían de una vivienda en el barrio Simón Bolívar de la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, donde minutos antes habrían hurtado varios objetos de valor. El procedimiento se inició cuando una patrulla de la Policía, en medio de labores de registro y control, observó un vehículo que les resultó sospechoso. Los uniformados interceptaron el automóvil y, tras identificar a sus ocupantes, se percataron de que eran señalados de participar en el hurto a una residencia de ese sector, de acuerdo con el reporte oficial.

Sigue a PULZO en Discover

Según la información brindada por la Policía, uno de los capturados portaba un brazalete de vigilancia electrónica asignado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Este hombre estaba cumpliendo una condena de siete años por el delito de hurto calificado y agravado. La detención de este individuo resalta la reincidencia de algunos delincuentes que, a pesar de estar cumpliendo sentencias, continúan involucrados en conductas ilegales.

Los hechos se agravaron cuando los propietarios del inmueble regresaron a su casa y encontraron que los accesos habían sido violentados y faltaban varios de sus bienes. Denunciaron además que, durante el robo, un menor de edad que permanecía dentro del domicilio fue amenazado con un arma cortopunzante por quienes serían los responsables del hurto. Para facilitar las investigaciones, las víctimas entregaron videos captados por las cámaras de seguridad de la zona, en los que se observaría el momento en que dos hombres ingresaban a la vivienda y, posteriormente, salían con diversos elementos antes de huir en el vehículo interceptado por la policía.

El teniente coronel Favian Beltrán, comandante de la Estación de Policía Barrios Unidos, explicó que la vestimenta de los capturados coincidía plenamente con la que registraron las cámaras. En el operativo de captura, los uniformados lograron recuperar un computador portátil, dos celulares, e incautar un arma cortopunzante y el vehículo usado durante el escape.

Además del capturado con el brazalete electrónico, otro de los detenidos tenía antecedentes por fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado y lesiones personales dolosas agravadas. No se informaron detalles sobre los antecedentes del tercer implicado ni se esclareció si el hombre con el brazalete tenía permiso para estar en esa área. Finalmente, los tres hombres, junto con los elementos recuperados y el arma fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que continuará el proceso para determinar la responsabilidad de cada uno en los hechos.

¿Por qué es relevante la reincidencia de personas con brazalete electrónico del Inpec en hurtos en Bogotá?

La participación de personas que dicen estar bajo vigilancia electrónica del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en nuevos actos delictivos evidencia los desafíos en el control y seguimiento de quienes cumplen sentencias fuera de centros carcelarios. Este caso pone sobre la mesa la eficacia de las medidas sustitutivas de prisión y la necesidad de ajustes para evitar la reincidencia.

¿Qué significa hurto calificado y agravado según la Policía?

El término 'hurto calificado y agravado', de acuerdo con la Policía, se aplica cuando el robo es cometido bajo circunstancias que aumentan la gravedad del delito, como el uso de armas, violencia o la participación de varias personas. Estas características agravan la responsabilidad legal de los implicados ante la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z