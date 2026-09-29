Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) fue una de las primeras en aplicar el nuevo marco tarifario promulgado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA). De acuerdo con la información oficial compartida por la EAAB, este nuevo marco, expedido durante el gobierno anterior, cambió las fórmulas con las cuales se calculan los diferentes componentes de la factura por servicio de agua potable y saneamiento básico. En marzo de 2026, la CRA emitió la Resolución CRA 1032 de 2026, definiendo una metodología que las grandes empresas prestadoras, como la EAAB, están obligadas a seguir, por lo que no pueden definir libremente las tarifas y deben ajustar sus cobros conforme a lo establecido por la Comisión. Esta normativa empezó a aplicarse desde el 1 de julio de 2026.

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Teniendo en cuenta que la facturación que realiza la EAAB es bimestral, los usuarios de Bogotá, Gachancipá, y algunas zonas de Soacha, Tocancipá y Zipaquirá ya recibieron la primera factura ajustada a esta nueva metodología. Los cambios afectan especialmente el “cargo fijo” y el “cargo por consumo” en la factura, los cuales ahora incluyen detalles como los costos reales de administración y operación de la empresa durante el año 2024, ajustes en la rentabilidad reconocida para los prestadores y la incorporación de nuevas inversiones, que solo pueden trasladarse a la tarifa una vez ejecutadas.

La EAAB explicó que la tarifa de alcantarillado resulta superior a la del acueducto en Bogotá porque, en años recientes, la infraestructura de alcantarillado ha requerido mayores inversiones para su mejora y ampliación, ocasionando así costos de operación más elevados. Además, se reconoce el gasto asociado al tratamiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) El Salitre, que beneficia únicamente a los usuarios bogotanos.

Con la implementación de la nueva metodología de la CRA, en promedio, se estima que la factura mensual de los usuarios residenciales de Bogotá presenta una variación de aproximadamente el 7 %. No se modificaron los esquemas de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, ni las contribuciones obligatorias para los estratos 5 y 6, que continúan aplicándose según la normatividad vigente y las decisiones de los concejos municipales y distritales.

El llamado de la EAAB es a que, ante inquietudes, los usuarios usen los canales oficiales de atención presencial y virtual, y eviten intermediarios o supuestos funcionarios, pues cualquier cobro solo se realiza a través de la factura oficial y ninguna persona está autorizada para recibir dinero en nombre de la entidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la tarifa de alcantarillado en Bogotá es más alta que la de acueducto?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, la tarifa de alcantarillado es más elevada debido a las significativas inversiones en mejora y ampliación de la infraestructura, así como por los costos de operación asociados al tratamiento de aguas residuales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales El Salitre, lo que implica mayores gastos respecto al servicio de acueducto.

¿Cómo afecta la Resolución CRA 1032 de 2026 las tarifas del agua en Bogotá?

La Resolución CRA 1032 de 2026, expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), exige que la EAAB ajuste su cálculo tarifario, incorporando costos reales de operación, administración, rentabilidad y nuevas inversiones, lo que ha producido un aumento promedio cercano al 7 % en la factura de los hogares residenciales de Bogotá desde el 1 de julio de 2026.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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