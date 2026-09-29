Por: Portal Bogotá

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Sintonías de lo político, los gestos del archivo es una exposición que nace de la colaboración entre la Cinemateca de Bogotá, la Embajada de Francia en Colombia y el Instituto Francés, con el respaldo de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, los medios France 24 y TV5Monde, el Institut National de l’Audiovisuel (INA) y el Museo de Bogotá. El evento tiene como eje central la exploración de la producción de imágenes vinculadas a la movilización ciudadana y su papel en la comprensión de lo público y lo político, de acuerdo con información oficial difundida por los organizadores.

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Según Ricardo Cantor, gerente de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y director de la Cinemateca de Bogotá, la muestra se origina en el interés de entender el archivo tanto como espacio de encuentro como de interpelación y debate. En palabras de Cantor: “esta exposición emerge de considerar el archivo como lugar de encuentro pero a la vez como espacio de interpelación y disputa... Para hacer de la duda un trazo de aproximación a ese sujeto de memoria, que se erige, en ocasiones, como verdad y objetividad absoluta”.

La exposición reúne registros y transmisiones de diferentes momentos históricos de movilización social en Bogotá y París. Destacan los registros de las protestas estudiantiles de mayo de 1968 en la capital francesa y el estallido social vivido en Bogotá en 2019. Estos materiales —entre imágenes, audios y otros soportes— se presentan como instrumentos no solo para documentar, sino también para construir categorías y percepciones sobre lo político.

Los contenidos se distribuyen en cuatro ejes: “la calle como experiencia”, donde se aborda el espacio urbano como lugar de encuentro y manifestación de ideas; “el acto de filmar: ¿quién filma?”, que reflexiona sobre la relación entre el espacio público y doméstico; “la imagen en disputa”, una indagación sobre la capacidad de los registros para construir y cuestionar versiones de los hechos; y finalmente “el archivo: lo que queda, lo que se borra”, una mirada sobre el archivo como proyecto abierto, en permanente construcción y nunca neutral.

Sintonías de lo político, los gestos del archivo se puede visitar de martes a viernes entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m.; sábados, domingos y festivos, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., con visitas guiadas y mediaciones culturales. Además, en octubre se realizarán mediaciones especiales los días 7 y 21 a las 4:30 p.m., previa inscripción.

¿Qué enfoque tiene la exposición Sintonías de lo político, los gestos del archivo en la Cinemateca de Bogotá?

La exposición plantea un diálogo entre los registros de las movilizaciones sociales en Bogotá y París, cuestionando cómo la imagen y el archivo no solo preservan eventos, sino que participan activamente en la construcción de los relatos políticos y colectivos, de acuerdo con la información oficial proporcionada por la Cinemateca de Bogotá.

¿Cuáles son los horarios y las actividades disponibles en la exposición Sintonías de lo político, los gestos del archivo?

Según los organizadores, la muestra está abierta al público de martes a viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., y los sábados, domingos y festivos de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. Además, se ofrecen visitas guiadas y mediaciones culturales, con jornadas especiales los días 7 y 21 de octubre con inscripción previa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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