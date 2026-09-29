Por: El Espectador

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La ciudad enfrenta una profunda preocupación por el aumento de casos de violencia contra las mujeres, especialmente tras dos hechos recientes que han conmocionado a la opinión pública. En tan solo una semana, se conocieron dos casos separados de secuestro y abuso sexual, lo que resalta la gravedad de la crisis actual en materia de seguridad para las mujeres en Bogotá.

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El más reciente ocurrió en la localidad de Usme, donde la Policía Nacional informó sobre la captura de un joven de 20 años, presuntamente responsable de mantener cautiva a su pareja, una menor de 16 años, y de maltratarla física y sexualmente. De acuerdo con la institución, el acusado la habría obligado a realizar actos en contra de su voluntad y tomado fotografías sin consentimiento, además de amenazarla con difundirlas si denunciaba lo sucedido. Lo más llamativo de este caso es que el proceso inició gracias a la intervención del propio padre del señalado agresor, quien alertó a las autoridades tras notar las lesiones en la víctima. Este hecho permitió que la Fiscalía General de la Nación presentara cargos por acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Un caso similar se reportó el 25 de septiembre, cuando Jaime Daniel Castellanos Valbuena fue capturado e imputado por los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Según información suministrada por el ente acusador, Castellanos mantuvo a su pareja en cautiverio durante más de una semana en una vivienda de Kennedy, sometiéndola a sumisión química y diferentes formas de violencia tanto física como psicológica. Por estos hechos, un juez de control de garantías decretó su detención preventiva en establecimiento carcelario.

Las cifras también reflejan la dimensión de la problemática. Datos suministrados por la Secretaría Distrital de la Mujer indican que durante el primer semestre de 2026 se atendieron 210.556 casos, de los cuales el 64 % estuvo relacionado con episodios de violencia. El Sistema Articulado de Alertas Tempranas atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio, y la Fiscalía tipificó 11 feminicidios en la ciudad en el mismo periodo. Estos registros, además de evidenciar un mayor uso de las rutas de atención, muestran la magnitud del riesgo que enfrentan las mujeres.

¿Qué hacer si una mujer es víctima de violencia en Bogotá?

Las mujeres que requieran orientación pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 o escribir al WhatsApp 300 755 1846. Para emergencias o cuando exista peligro inmediato, la Línea 123 está habilitada para atender estos casos y brindar apoyo institucional.

¿Cuáles son los delitos más comunes en los casos recientes de violencia contra las mujeres?

Según la información presentada por la Policía Nacional y la Fiscalía, los delitos más frecuentes incluyen acceso carnal violento agravado, violencia intrafamiliar agravada, secuestro simple, lesiones personales agravadas y tortura. Estos delitos evidencian formas graves y diversas de violencia de género.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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