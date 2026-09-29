Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) emitió la Circular No. 08 del 11 de septiembre de 2026, dirigida a docentes aspirantes, rectores y directores de las Instituciones Educativas Distritales (IED), con el objetivo de anunciar la actualización de la reglamentación y el funcionamiento del sistema ‘Ser Profe’. Esta disposición proviene de la Subsecretaría de Gestión Institucional y responde a la necesidad de hacer más eficiente la selección y vinculación de docentes provisionales.

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Según la circular, los cambios principales se centraron en dos puntos. El primero está relacionado con la actualización de las medidas administrativas de bloqueo temporal. Estas medidas buscan salvaguardar la eficiencia y continuidad en el proceso de provisión de vacantes, ya que permiten suspender la participación de aspirantes en nuevas convocatorias del sistema ‘Ser Profe’ si incurren en conductas específicas descritas en la circular. De acuerdo con la SED, estas conductas afectan directa y negativamente la provisión oportuna de vacantes y la prestación eficiente del servicio educativo.

El segundo punto clave corresponde a la incorporación de nuevas responsabilidades para rectores y directores locales. Ellos ahora deben informar de manera oportuna a la Oficina de Personal sobre situaciones que puedan impactar la efectividad de los nombramientos o el inicio de labores de los docentes. Esta información debe enviarse a través de los mecanismos institucionales definidos y ser precisa y verificable, incluyendo detalles como la fecha de presentación del docente nombrado, la fecha efectiva de inicio de labores o cualquier circunstancia que impida la prestación efectiva del servicio.

Adicional a la circular, la SED invitó a la comunidad educativa a consultar la versión vigente del Manual de Usuario del sistema ‘Ser Profe’. Este manual recopila instrucciones técnicas para todo el proceso, desde el registro y actualización de datos, hasta la postulación, el cargue de documentos y la consulta de vacantes. En la última actualización, se incluyó también una modificación en los horarios habilitados para postulación, los cuales serán de lunes a viernes entre 7:00 a. m. a 9:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

La SED recomienda a los aspirantes verificar que cumplen con el perfil de la vacante, revisar su formación académica, registrar correctamente su experiencia docente, cargar los documentos completos y correctos, y revisar toda la información antes de postularse. Los documentos mencionados pueden consultarse en el portal institucional de la Secretaría de Educación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cambios principales en la reglamentación del sistema ‘Ser Profe’?

Los cambios esenciales son la actualización de medidas administrativas de bloqueo temporal para proteger la eficiencia en la provisión de vacantes y la incorporación de una mayor responsabilidad en los rectores y directores locales para informar oportunamente sobre nombramientos y novedades laborales.

¿Qué es el sistema ‘Ser Profe’ y para qué sirve en las Instituciones Educativas Distritales?

El sistema ‘Ser Profe’ es una plataforma de la Secretaría de Educación del Distrito que regula la inscripción, postulación, selección y vinculación de docentes provisionales en las Instituciones Educativas Distritales, facilitando procesos transparentes y organizados en la gestión de vacantes docentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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