Por: Portal Bogotá

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En Bogotá continúa fortaleciéndose la participación de las mujeres en la protección ambiental, gracias a iniciativas como la sexta edición de ‘Mujeres cuidadoras de humedales’. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA), esta propuesta está enfocada en ofrecer formación gratuita a mujeres de la ciudad interesadas en aprender y liderar acciones de cuidado sobre estos ecosistemas estratégicos, esenciales para el equilibrio ambiental de la capital.

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El programa iniciará el 5 de octubre y finalizará el 2 de noviembre de 2026. El proceso formativo combina encuentros virtuales con una jornada presencial en uno de los humedales urbanos, permitiendo que las mujeres inscritas logren no solo adquirir conocimientos técnicos, sino también vivir una experiencia directa de reconocimiento territorial. La estructura del curso contempla ocho sesiones virtuales de dos horas cada una, donde se abordan temas clave como la estructura ecológica principal del Distrito Capital, biodiversidad, manejo de residuos sólidos, impactos del cambio climático, enfoque de género y habilidades básicas en herramientas digitales.

De acuerdo con la SDA, no se requiere experiencia previa en temas ambientales para participar. Lo único indispensable es ser mayor de 18 años, identificarse como mujer y disponer de tiempo suficiente para asistir a las sesiones programadas. Quienes asistan a por lo menos el 80 % de las jornadas, recibirán una certificación oficial que respalde su proceso de formación. El esfuerzo institucional resalta la importancia de involucrar a las mujeres en la conservación y gestión ambiental, brindando herramientas conceptuales y prácticas para que lideren desde distintas localidades de Bogotá.

La agenda incluye desde la explicación de conceptos básicos sobre la estructura ecológica y la biodiversidad local, hasta talleres prácticos sobre separación de residuos domésticos y estrategias de mitigación y adaptación frente al cambio climático. Además, la programación incorpora la perspectiva de género, facilitada por la Secretaría Distrital de Mujer, y culmina con una caminata educativa presencial en uno de los humedales para cerrar el ciclo de aprendizaje.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 2 de octubre de 2026 a través de un formulario habilitado por la Secretaría Distrital de Ambiente. Tras completar este registro, cada participante recibirá por correo electrónico los enlaces y detalles para conectar a las actividades programadas. Este proyecto ratifica el compromiso de Bogotá con la participación activa de las mujeres y la construcción de ciudadanía ambiental desde el ámbito local.

¿Cómo inscribirse en la sexta edición de Mujeres cuidadoras de humedales en Bogotá?

Para inscribirse, es necesario ser mayor de 18 años, identificarse como mujer y tener disponibilidad para asistir a todas las sesiones del cronograma. El proceso se realiza diligenciando el formulario en línea habilitado por la Secretaría Distrital de Ambiente, disponible hasta el 2 de octubre de 2026. Tras inscribirse, la participante recibirá un correo de confirmación con toda la información necesaria.

¿Qué temas se abordan en el proceso Mujeres cuidadoras de humedales?

El proceso de formación abarca temáticas como estructura ecológica principal del Distrito Capital, biodiversidad, humedales, separación y manejo de residuos sólidos, cambio climático, enfoque de género y uso básico de herramientas digitales. Estos temas buscan fortalecer la capacidad de las mujeres para cuidar y gestionar los humedales urbanos de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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