Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lizeth decidió dar a conocer lo que vivió durante los nueve días que estuvo retenida en una vivienda de la localidad de Kennedy, en Bogotá. Según su relato, estos días estuvieron marcados por amenazas constantes, agresiones físicas y psicológicas, así como violencia sexual perpetradas por su expareja, Jaime Daniel Castellanos Valbuena. La víctima explicó que fue intimidada en varias ocasiones con armas y diversos objetos; entre ellos, mencionó el uso de un taladro para atemorizarla. Además, Lizeth aseguró que resultó con lesiones a raíz de estos episodios violentos.

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La investigación sostiene que, además de las agresiones físicas y las amenazas, la víctima habría sido obligada a consumir bebidas que le producían períodos prolongados de somnolencia. Este estado de adormecimiento habría dificultado su capacidad para pedir ayuda o escapar, prolongando así la situación en que se encontraba. En su testimonio, Lizeth expresó el profundo temor que sintió por su vida y la de sus familiares, debido a las múltiples amenazas recibidas durante su cautiverio.

Esta situación se habría prolongado desde el 28 de agosto hasta el 6 de septiembre de 2026. Fue en ese último día cuando Lizeth logró salir de la vivienda y fue trasladada de inmediato a un centro médico de Bogotá para recibir atención. Posteriormente, las autoridades iniciaron una investigación sobre los hechos descritos por la víctima.

El señalado, Jaime Daniel Castellanos Valbuena, fue capturado el 17 de septiembre después de un procedimiento de allanamiento. A partir de la denuncia, la fiscalía le imputó varios delitos, entre los cuales se cuentan secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas y delitos sexuales agravados. Durante las audiencias judiciales iniciales, el procesado no aceptó los cargos. Un juez determinó entonces una medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso. Sin embargo, tal como indicaron las autoridades, la responsabilidad penal del procesado deberá ser determinada por el avance de la investigación y las instancias judiciales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué cargos enfrenta Jaime Daniel Castellanos Valbuena según la Fiscalía?

De acuerdo con la investigación presentada por la fiscalía, Jaime Daniel Castellanos Valbuena fue imputado por secuestro simple, tortura, lesiones personales agravadas y delitos sexuales agravados. Estos delitos están relacionados con los hechos ocurridos entre el 28 de agosto y el 6 de septiembre de 2026, según el testimonio de la víctima y las pruebas recopiladas.

¿Cuál fue el contexto de la retención de Lizeth en la localidad de Kennedy?

Según el relato de Lizeth, ella fue retenida durante nueve días en una vivienda de Kennedy, Bogotá, donde sufrió amenazas, violencia física, psicológica y sexual por parte de su expareja. Además, indicó que fue forzada a consumir bebidas que le causaron somnolencia, lo que le dificultó buscar ayuda, y mencionó el temor por su vida y la seguridad de su familia durante el cautiverio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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