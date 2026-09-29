Por: Portal Bogotá

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La vida cultural de Bogotá se renueva con la diversidad de eventos artísticos que impulsa el programa “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, y esta vez, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) toma el protagonismo en el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. En una velada que promete ser inolvidable, la OFB ofrecerá un concierto el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, localizada en la carrera 13 #63-27, dentro de la localidad de Chapinero. La entrada será libre, permitiendo el acceso a todos los interesados hasta completar la capacidad del lugar, de acuerdo con la información oficial de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

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Este encuentro musical estará dedicado a la ‘Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre’, una obra del reconocido compositor cubano José María Vitier, quien asumirá además la dirección de la interpretación. Este detalle adquiere relevancia, dado que la presencia del propio autor garantiza una ejecución fiel a su visión artística y musical. Según la programación publicada por la OFB y confirmada a través de su cuenta oficial en la red social X, en el concierto participarán tanto la Orquesta Filarmónica de Mujeres como el Coro Filarmónico Juvenil, quienes unirán sus talentos en el escenario.

El festival, que llega a su décima quinta edición, se posiciona como un espacio para la puesta en escena de obras emblemáticas de carácter espiritual y sacro, como lo es la “Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre”. La interpretación contará con la dirección directa de Vitier, lo que representa un encuentro entre la música cubana contemporánea y la tradición filarmónica bogotana, promoviendo así un intercambio cultural significativo. De esta manera, el evento no solo brinda acceso gratuito al público, sino que también fortalece el vínculo entre los ciudadanos y las expresiones artísticas en espacios emblemáticos de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde será el concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Festival Internacional de Música Sacra?

El concierto se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre de 2026, a las 7:00 p. m., en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la carrera 13 #63-27, en la localidad de Chapinero. La entrada será gratuita hasta que se complete el aforo dispuesto por los organizadores.

¿Qué es la Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre y quién la dirige en Bogotá?

La ‘Misa a la Virgen de la Caridad del Cobre’ es una obra musical compuesta por el cubano José María Vitier. Esta pieza será interpretada en el Festival Internacional de Música Sacra por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del propio Vitier, quien estará presente para dirigir su composición durante el evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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