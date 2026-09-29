Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En el marco de la Semana de la Bicicleta y el Mes del Patrimonio, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) organiza un evento especial en Bogotá para resaltar la conexión entre la historia de la ciudad, los espacios urbanos y la movilidad sostenible. Según el IDPC, este recorrido en bicicleta tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 a. m., con punto de encuentro en la estatua del almirante José Prudencio Padilla, ubicada en el Park Way. El evento invita a personas de todas las edades a descubrir, sobre dos ruedas, cómo las calles, edificios y distintas prácticas culturales de Bogotá han moldeado la identidad del Distrito Capital a lo largo del tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta de este recorrido es más que un simple paseo: el IDPC tiene como objetivo fomentar el diálogo entre diversas expresiones del patrimonio material —como edificaciones y monumentos— y el patrimonio inmaterial, que abarca tradiciones, relatos y formas de habitar la ciudad. De acuerdo con la información oficial, el trayecto conectará tres localidades emblemáticas de Bogotá: Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria. Los participantes iniciarán su recorrido en el Park Way y finalizarán su travesía en el Museo de Bogotá, ubicado en la Casa de los Siete Balcones, en la Calle 10 No. 3-61. Allí, se desarrollará una activación especial alrededor de la exposición ‘Rodar Juntas’, un evento que busca integrar la experiencia urbana de la bicicleta con la memoria y el patrimonio local.

Con una duración aproximada de tres horas, esta actividad se presenta como una oportunidad para reflexionar sobre el papel transformador de la bicicleta en la ciudad: permite a los ciudadanos recorrer, apropiarse y construir nuevas formas de memoria colectiva y de prácticas culturales. El evento es gratuito pero requiere inscripción previa, como señala el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural a través de sus canales oficiales.

Este tipo de actividades, impulsadas durante el Mes del Patrimonio, refuerzan la importancia de entender a Bogotá como una ciudad dinámica y en constante cambio, donde las formas de movilidad y la apropiación del espacio público se entrelazan con el legado histórico y cultural que sigue vigente en el día a día de sus habitantes.

¿Qué trayecto hará el recorrido en bicicleta durante el Mes del Patrimonio en Bogotá?

El recorrido en bicicleta, organizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, partirá desde la estatua del almirante José Prudencio Padilla en el Park Way, atravesando las localidades de Teusaquillo, Santa Fe y La Candelaria, y concluirá en el Museo de Bogotá. Durante el trayecto, los participantes conocerán importantes bienes de interés cultural y dialogarán sobre diferentes expresiones del patrimonio bogotano.

¿Cómo participar en el recorrido en bicicleta por el patrimonio de Bogotá y en qué consiste la exposición ‘Rodar Juntas’?

Para formar parte del evento, es necesario inscribirse previamente, como indica el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Al finalizar el recorrido, los asistentes podrán participar en la activación de la exposición ‘Rodar Juntas’ en el Museo de Bogotá, que busca resaltar cómo la movilidad en bicicleta se convierte en una forma de construir y compartir memorias urbanas y culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z