Por: Portal Bogotá

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Durante la tarde del martes 29 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá se ha visto afectada por diferentes incidentes viales que han ocasionado congestión y retrasos, especialmente en corredores clave como la avenida Caracas y la avenida El Dorado. De acuerdo con información oficial difundida por el portal Bogotá.gov.co, uno de los principales hechos es el represamiento de buses que se reporta sobre la avenida Caracas, específicamente a la altura de la calle Sexta. Este contratiempo se ha debido a un siniestro vial múltiple, lo que implica la presencia de varios vehículos involucrados en el hecho y ha llevado a que las autoridades de tránsito se encuentren en el lugar, adelantando labores para agilizar el paso de los automotores y reducir el impacto en la operación normal de las rutas de TransMilenio.

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Además, la congestión no solo se presenta por este primer incidente. Según el corte de las 8:47 a. m., también se había registrado alta congestión vehicular en la calle Sexta, producto de un incidente vial adicional ubicado en la carrera Décima. Como resultado, tanto las rutas TransMiZonales —servicio complementario del sistema TransMilenio que recorre trayectos específicos dentro de la ciudad— como las troncales principales de TransMilenio pueden reportar demoras en sus itinerarios habituales. Las autoridades recomiendan a los usuarios revisar la información antes de iniciar sus recorridos y planificar rutas alternativas de ser posible.

A estas dificultades se suma un accidente de tránsito entre dos motociclistas en la localidad de Fontibón, registrado en la avenida El Dorado con carrera 82, en sentido occidente a oriente, de acuerdo con el último reporte realizado a las 8:11 a. m. Al lugar acudió una ambulancia que atendió el evento y un grupo guía encargado de apoyar la gestión del tráfico en la zona, con el fin de minimizar el impacto sobre la circulación en esta arteria esencial de la ciudad.

Ante estos escenarios, la recomendación para todos los ciudadanos es mantener la calma, seguir las instrucciones del personal autorizado en los sitios de los incidentes y consultar fuentes oficiales como Bogotá.gov.co y TransMilenio para obtener información actualizada del estado de las vías y así evitar retrasos innecesarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el estado actual del tráfico en las principales vías de Bogotá hoy?

Durante el martes 29 de septiembre de 2026, el tráfico en corredores importantes de Bogotá, como la avenida Caracas y la avenida El Dorado, ha estado congestionado por incidentes viales de consideración. Los hechos reportados incluyen siniestros viales múltiples y accidentes de motociclistas, lo que ha provocado demoras considerablemente tanto en rutas principales como en servicios complementarios de TransMilenio, según indicó Bogotá.gov.co.

¿Cómo afectan los incidentes viales a las rutas de TransMilenio y TransMiZonales en Bogotá?

Los incidentes viales de hoy han generado represamiento y retrasos en diversas rutas de TransMilenio y TransMiZonales, especialmente en las troncales de la avenida Caracas y en recorridos vinculados a la calle Sexta y la carrera Décima. Estos eventos obligan a las autoridades a realizar acciones de control y a los usuarios a revisar su planificación de recorridos, ya que los servicios pueden tener demoras o modificaciones temporales en sus frecuencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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