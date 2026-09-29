Por: Portal Bogotá

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El domingo 11 de octubre de 2026, las familias bogotanas tendrán una cita imperdible con el arte y la imaginación, de acuerdo con la invitación hecha por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). La entidad extiende la invitación a quienes quieran disfrutar de la obra de teatro ¿Quién anda ahí?, un montaje pensado especialmente para el público infantil y familiar, que se presentará a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, en Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La entrada al evento es completamente gratuita, de acuerdo con la información oficial.

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La trama de ¿Quién anda ahí? gira en torno a la historia de Anita, una niña que experimenta la sorpresa y el temor cuando descubre un monstruo escondido bajo su cama. Sin embargo, lo que podría parecer una historia de miedo pronto se transforma en una aventura significativa, marcada por el autodescubrimiento y el aprendizaje. La obra demuestra cómo, en ocasiones, lo desconocido no representa necesariamente un peligro sino una oportunidad para entablar nuevas amistades, desarrollar empatía y fortalecer los lazos familiares.

El teatro de títeres de objetos es el principal recurso escénico de esta puesta en escena. Esta técnica permite, según resalta Idartes, transmitir emociones y mensajes profundos, empleando elementos cotidianos para dar vida a los personajes y situaciones. Al hacerlo, la obra invita al público a mirar más allá de las apariencias y vencer los prejuicios, abriendo la puerta a vínculos auténticos incluso con aquello que inicialmente genera temor.

Esta actividad hace parte de los planes gratuitos promovidos por el programa 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', que busca acercar la cultura y el arte a todos los rincones de la ciudad, especialmente en zonas como Ciudad Bolívar. De acuerdo con los organizadores, espacios como el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10 se consolidan como puntos de encuentro donde grandes y chicos pueden disfrutar actividades culturales novedosas, sin costo y en comunidad.

Para quienes estén interesados en asistir, solo es necesario acercarse al lugar en la fecha y hora indicadas; no se requiere inscripción previa, de acuerdo con la información difundida por Idartes.

¿De qué trata la obra de teatro ‘¿Quién anda ahí?’ presentada por Idartes?

La obra narra la historia de Anita, una niña que enfrenta su miedo al descubrir un monstruo bajo su cama. Lo que inicia como un encuentro marcado por el temor se convierte en una experiencia transformadora de autodescubrimiento, amistad y empatía, donde lo desconocido se revela como una oportunidad para aprender y crecer.

¿Dónde y cuándo es la función gratuita de ‘¿Quién anda ahí?’ en Bogotá?

La función será el domingo 11 de octubre de 2026 a las 3:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir Sumapaz La Pilona 10, ubicado en la calle 66A sur #18U-12, en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá. El acceso es gratuito para todo el público, tal como informa el Instituto Distrital de las Artes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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