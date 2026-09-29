Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa continúa impulsando la seguridad en la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres, al fortalecer las capacidades del Cuerpo de Custodia y Vigilancia para asegurar el cumplimiento de altos estándares institucionales. Esta iniciativa está directamente ligada al objetivo de mantener la acreditación internacional otorgada por la Asociación Americana de Correccionales (ACA), que distingue a la institución como una de las mejores de América Latina, según lo destacado en sus reportes oficiales.

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En esta ocasión, la formación se tradujo en la certificación de 28 guardianes en operaciones tácticas, lo cual potencia su conocimiento en el uso de la fuerza y el manejo adecuado de equipos antimotines. Esta preparación, de acuerdo con lo informado, es vital para responder a posibles disturbios en el interior del centro penitenciario, siempre bajo el marco del respeto por los derechos humanos. El proceso formativo tuvo una extensión de cuatro meses, tiempo durante el cual los guardianes conciliaron sus turnos laborales con rigurosos entrenamientos físicos y asistieron a capacitaciones ofrecidas por entidades reconocidas, incluida la Defensoría del Pueblo. En total, fueron más de 15 diplomados certificados, lo que demuestra la exhaustividad del programa.

Las voces de los propios guardianes reflejan los sacrificios personales detrás de este logro. Ferney Cruz, integrante del cuerpo certificado, relató: "Muchas veces tuvimos que sacrificar tiempo con la familia, porque las capacitaciones y entrenamientos eran después de nuestros turnos. Pero me siento orgulloso de haberlo hecho". El apoyo de la familia también quedó en evidencia, al señalar el orgullo que representa alcanzar metas personales relevantes para su labor.

Una figura destacada en este proceso fue Jazmín Peña, la única mujer entre los graduados, quien se ha consolidado como referente para sus compañeros y compañeras. La capacitación demanda una preparación constante, criterio firme y responsabilidad, características esenciales de este rol, tal como detalló Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia en la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Toro subrayó que las competencias desarrolladas, como el orden cerrado, el uso legítimo de la fuerza y los procedimientos de traslado, son fundamentales para actuar bajo la legalidad, la eficacia y el respeto por los derechos humanos.

De acuerdo con la información proporcionada, la permanencia de estas capacitaciones busca garantizar que tanto los funcionarios como la población privada de la libertad mantengan sus derechos y estén protegidos dentro del entorno carcelario. Además, se recuerda a la ciudadanía que puede denunciar hechos contrarios a la convivencia en la capital a través de la Línea de Emergencias 123, contribuyendo así a una Bogotá más segura y solidaria.

¿Por qué es importante la capacitación en operaciones tácticas para los guardianes de la Cárcel Distrital de Bogotá?

La capacitación en operaciones tácticas permite a los guardianes responder de manera adecuada y legal frente a situaciones de disturbios o emergencias en el interior, garantizando tanto la seguridad institucional como el respeto por los derechos humanos, según explicó Lina María Toro, subsecretaria de Acceso a la Justicia en la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

¿Cuál es el impacto de mantener la acreditación internacional de la Asociación Americana de Correccionales (ACA) en la Cárcel Distrital de Bogotá?

Mantener la acreditación de la ACA implica que la Cárcel Distrital cumple altos estándares internacionales en seguridad, manejo de personal y derechos humanos, reconocidos en América Latina. Esto garantiza condiciones seguras y normativas tanto para custodios como personas privadas de la libertad, según los reportes oficiales citados en el artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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