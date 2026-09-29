Por: Portal Bogotá

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En un esfuerzo constante por combatir el hurto y fortalecer la seguridad ciudadana, el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa incentivando acciones articuladas con la presencia destacada de la Policía de Bogotá. En el reciente operativo efectuado en el barrio Bella Suiza, en la localidad de Usaquén, se implementó una jornada integral de inspección y sensibilización destinada a incrementar la tranquilidad de residentes y comerciantes de este sector al norte de la ciudad, de acuerdo con información oficial de la Policía de Bogotá.

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La intervención incluyó el despliegue de más de 50 uniformados en zonas de atención priorizada, específicamente entre las carreras Séptima y Novena. Las estrategias aplicadas buscaron desarticular delitos recurrentes como el hurto y la extorsión, valiéndose de puestos de control, patrullajes motorizados y la supervisión constante a través de drones integrados al Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART). Este sistema permite una vigilancia aérea continua, cerrando rutas de escape a los delincuentes y asegurando una reacción inmediata ante cualquier incidente sospechoso.

Durante la jornada, se ejecutó el denominado ‘plan cazador’, con el que los agentes inspeccionaron más de 200 vehículos, incluyendo carros y motos, con el propósito de identificar automotores solicitados por las autoridades judiciales y contrarrestar actividades delictivas. Además, se practicaron requisas y verificaciones de antecedentes a aproximadamente 230 personas, como parte del fortalecimiento de los controles preventivos en el sector.

El Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía también se sumó a la intervención, enfocando su recorrido en la zona comercial, donde se habían presentado denuncias recientes de robos e intimidaciones. Los agentes se acercaron tanto a administradores de locales como a los clientes, con el fin de socializar los protocolos y líneas de emergencia para la denuncia y alerta oportuna ante casos de extorsión, hurto y secuestro.

El impacto de estas acciones fue ratificado por testimonios de residentes, quienes expresaron sensaciones de mayor tranquilidad y confianza para salir a las calles. La Policía señaló que estas actividades continuarán desarrollándose como parte de una estrategia permanente de prevención de la criminalidad, cuya prioridad es garantizar la convivencia y el bienestar de quienes habitan la capital colombiana.

Por último, las autoridades reiteran la importancia de reportar cualquier hecho delictivo o contrario a la convivencia utilizando la Línea de Emergencias 123, para facilitar las investigaciones y contribuir a que la ciudad avance hacia entornos más seguros para todos sus habitantes.

¿Cómo ayuda el patrullaje con drones del SIART a la seguridad en Bogotá?

El patrullaje con drones del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) facilita la supervisión constante de áreas priorizadas, permitiendo a la Policía de Bogotá verificar rutas de escape y reaccionar rápidamente ante situaciones delictivas. Esta tecnología refuerza la vigilancia, dificultando la huida de criminales y fortaleciendo así la prevención en zonas críticas de la ciudad.

¿Por qué es importante denunciar delitos en Bogotá a través de la Línea de Emergencias 123?

Denunciar cualquier delito o comportamiento contrario a la convivencia por medio de la Línea de Emergencias 123 resulta clave porque permite a las autoridades iniciar investigaciones, aplicar sanciones y fortalecer las estrategias de seguridad. Este canal garantiza que los actos delictivos sean atendidos de manera inmediata y contribuye a mantener la tranquilidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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