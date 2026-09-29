Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se ha presentado un importante avance en la lucha contra la violencia sexual y la protección de los derechos de los menores de edad. De acuerdo con información suministrada por la Policía de Bogotá, a través de su Seccional de Investigación Criminal y en estrecha coordinación con la Fiscalía 39 Local, fue capturado un hombre de 20 años señalado de agredir física y sexualmente a una adolescente de 16 años.

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La denuncia que dio inicio a la investigación fue interpuesta por el padre de la víctima, quien, al notar varios hematomas en el cuerpo de su hija –presuntamente producto de golpes con cables y objetos contundentes–, decidió acudir de inmediato ante las autoridades, según detallaron la Policía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Esta acción fue fundamental para activar el proceso de investigación.

Según las indagaciones, los hechos se habrían presentado el pasado 10 de septiembre en una vivienda del sector de Usme. En el proceso de investigación, se estableció que la menor habría permanecido durante tres días encerrada e incomunicada. Las autoridades también lograron evidenciar que el presunto agresor ejerció violencia sexual contra la adolescente y la amenazó con divulgar fotografías que habría tomado de ella sin consentimiento.

Con el apoyo del material probatorio recaudado durante la investigación, tanto la Policía como la Fiscalía lograron que se emitiera una orden judicial para capturar al señalado responsable. Tras presentarlo ante un juez, este hombre deberá responder por delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. Posterior a las audiencias, el juez dispuso su traslado a la cárcel, lo que representa un logro significativo en la lucha contra la impunidad en materia de violencia sexual.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá reiteran el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia hacia mujeres, niños, niñas o adolescentes a través de la Línea de Emergencias 123. En este caso, la oportuna denuncia del padre permitió que las autoridades actuaran y se avanzara en la protección de la menor. Además, resaltan la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta esencial en los procesos de investigación y sanción de delitos que atentan contra la convivencia y la seguridad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede denunciar un caso de violencia sexual en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y la Policía de Bogotá, para denunciar un caso de violencia sexual u otros hechos que atenten contra la integridad de mujeres, niños, niñas o adolescentes, usted puede comunicarse de manera inmediata con la Línea de Emergencias 123. Esta línea presta atención las 24 horas y es el canal oficial para reportar situaciones de riesgo o delitos en la ciudad.

¿Qué delitos enfrentará el hombre capturado por la agresión a la menor en Usme?

Según lo informado por la Policía de Bogotá, el hombre de 20 años enfrenta cargos por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada. El acceso carnal violento agravado se refiere, en términos jurídicos, a la acción de obligar a otra persona a mantener relaciones sexuales mediante el uso de la fuerza o amenazas, especialmente cuando la víctima es menor de edad. Estos delitos conllevan penas privativas de la libertad y buscan sancionar de manera ejemplar este tipo de conductas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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