Por: El Espectador

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En la rotonda de la calle 63 con carrera 50, una intersección clave para la movilidad en Bogotá, el tráfico avanza con la regularidad esperada, lejos de escenarios caóticos, pero aún sin alcanzar el ideal de fluidez absoluta que algunos imaginan. Este punto, por donde transitan aproximadamente 10.000 viajes diarios según lo consignado en el artículo, es un espacio donde se cruzan deportistas de todas las edades y diferentes actores viales, desde vehículos particulares hasta ciclistas y peatones. La reciente inclusión de una docena de accesos semafóricos, ocho para vehículos y cuatro para peatones, ha suscitado un intenso debate urbano, llevando la discusión sobre este corredor más allá de la cotidianidad y ubicándola en el centro de conversaciones sobre el futuro de la movilidad en la ciudad.

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Estos nuevos semáforos fueron instalados con el objetivo de hacer más seguros los cruces peatonales y ciclistas, en respuesta a las necesidades de quienes, como Osvaldo Villamil, enfrentaban diariamente el riesgo de atravesar la glorieta. Antes de estas modificaciones, Villamil debía calcular cuidadosamente el momento adecuado para cruzar, anticipando los movimientos de los vehículos que circulaban desde diferentes direcciones y confiando en su capacidad para hallar el espacio suficiente antes de verse obstruido.

Sin embargo, la decisión de instalar semáforos en una rotonda ha generado resistencia en ciertos sectores, especialmente entre quienes sostienen que, por principio, “en una rotonda no se instalan semáforos”. Las críticas apuntan principalmente a las largas filas de vehículos que podrían formarse, replicando un argumento que se repite entre los contradictores. Detrás de esta aparente disyuntiva técnica, emerge una problemática más compleja: cómo la ciudad distribuye no solo el espacio de sus vías, sino también el tiempo de uso de los distintos actores, desde automovilistas hasta peatones y ciclistas.

En el centro del debate queda la Secretaría de Movilidad, entidad encargada de justificar las intervenciones urbanas y demostrar cuál es el verdadero impacto de cambios como este tanto en la seguridad como en la eficiencia vial, de acuerdo con la información suministrada. Para muchos, esta transformación se convierte en una prueba de fuego sobre el modelo de ciudad que se busca consolidar y hacia dónde se deben orientar las políticas de movilidad en Bogotá.

¿Por qué ha causado controversia la instalación de semáforos en la rotonda de la calle 63 con carrera 50?

La controversia surge principalmente por la tradición de no instalar semáforos en rotondas, con críticos que argumentan que estas intervenciones pueden provocar filas de vehículos y afectar la fluidez normal del tráfico. Sin embargo, quienes la defienden destacan la mejora en la seguridad para peatones y ciclistas, especialmente en un punto con alto volumen de viajes diarios, según lo explicado en el artículo.

¿Qué busca la Secretaría de Movilidad con la intervención en la glorieta de la calle 63 con carrera 50?

De acuerdo con la información presentada, el objetivo de la Secretaría de Movilidad es lograr cruces más seguros para peatones y ciclistas, redistribuyendo el tiempo y espacio en las vías y justificando la intervención con resultados positivos tanto en seguridad como en eficiencia de la movilidad urbana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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