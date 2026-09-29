Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció a la ciudadanía una suspensión temporal en el servicio de los senderos del proyecto Camino de los Cerros Orientales. De acuerdo con la información oficial divulgada por la EAAB, el cierre se efectuará este viernes 2 de octubre debido a una jornada de capacitación destinada al personal operativo que forma parte del proyecto. Esto significa que ningún sendero en la ciudad de Bogotá estará disponible para las visitas ese día específico.

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La EAAB, entidad encargada de la administración y operación del sistema de acueducto y alcantarillado en la capital, enfatizó la importancia de la capacitación para mejorar la gestión y el funcionamiento de los Caminos de los Cerros Orientales. Esta pausa, aunque temporal, busca fortalecer el conocimiento y la preparación del equipo responsable de garantizar seguridad y calidad en las visitas a los senderos, un aspecto relevante para mantener en buenas condiciones estos espacios de encuentro y esparcimiento natural en Bogotá.

El restablecimiento del servicio está programado para el sábado 3 de octubre de 2026, cuando se reanudarán las actividades y la atención habitual en los caminos que forman parte del proyecto. Para quienes deseen visitar los senderos tras la suspensión, la EAAB recomienda gestionar su reserva únicamente por medio de la aplicación "Caminos de los Cerros Orientales" o a través del sitio web oficial de la entidad. Ambas plataformas permiten consultar la disponibilidad, escoger fecha y hora, obtener información del recorrido, y conocer recomendaciones esenciales para la experiencia.

El procedimiento para agendar una visita resulta sencillo y está diseñado para facilitar el acceso a la ciudadanía. Primero, debe descargar la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales” disponible en las principales tiendas de sistemas operativos, o ingresar a la página web www.acueducto.com.co. Posteriormente, podrá revisar las opciones de visita, seleccionar el sendero y horario de preferencia, diligenciar los datos requeridos y confirmar la reserva. La confirmación llegará al correo electrónico provisto, junto con códigos QR que se necesitan para ingresar. En caso de no poder asistir, es fundamental cancelar la inscripción para permitir que más personas puedan disfrutar la actividad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo volverán a estar disponibles los senderos de los Cerros Orientales en Bogotá?

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el servicio en los senderos del proyecto Camino de los Cerros Orientales se reanudará el sábado 3 de octubre de 2026, luego de la capacitación del personal.

¿Cómo se puede reservar una visita a los Caminos de los Cerros Orientales en Bogotá?

La reserva para visitar los Caminos de los Cerros Orientales puede hacerse a través de la aplicación del mismo nombre o en la página web de la EAAB. El proceso implica seleccionar fecha y horario, diligenciar datos solicitados y recibir la confirmación por correo electrónico, con los códigos QR necesarios para el ingreso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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