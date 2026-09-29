Por: Portal Bogotá

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Bogotá enfrenta con firmeza la lucha contra el hurto de viviendas, problema que ha encendido las alarmas entre los ciudadanos y las autoridades. De acuerdo con información confirmada por la Policía de Bogotá, la intervención oportuna y la colaboración de la comunidad permitieron la captura en flagrancia de tres presuntos ‘apartamenteros’ en el barrio Simón Bolívar, en la localidad de Barrios Unidos. Según el reporte oficial, estos hombres habrían ingresado a una vivienda forzando las puertas de acceso y, dentro de la propiedad, no solo se apropiaron de pertenencias ajenas, sino que además intimidaron con un arma cortopunzante a un menor de edad que se encontraba en el interior del inmueble.

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La identificación de los sospechosos se logró gracias al análisis inmediato de los registros fílmicos captados por cámaras de seguridad ubicadas en el sector, información proporcionada directamente por los afectados. Los videos permitieron a las autoridades constatar que la vestimenta de los detenidos coincidía plenamente con la de quienes aparecían en las grabaciones en el momento justo en que dos sujetos entraban y salían del domicilio, para huir luego en el vehículo donde fueron interceptados posteriormente por la Policía de Bogotá.

Durante el operativo, se recuperó un computador portátil y dos celulares que pertenecían a los residentes de la vivienda. Las autoridades también decomisaron un arma cortopunzante e inmovilizaron el vehículo utilizado por los señalados. De acuerdo con la Policía, uno de los capturados portaba un brazalete electrónico del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y tenía una condena vigente de siete años por hurto agravado y calificado. Otro de los implicados presentaba antecedentes judiciales por porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, y lesiones personales dolosas agravadas.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia compartió en la red social X el video del procedimiento, mostrando la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de la tecnología en la lucha contra el crimen organizado en la capital. Finalmente, recuerde que cualquier hecho ilegal debe ser denunciado a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para avanzar en investigaciones y contribuir con la seguridad en Bogotá.

¿Cómo fue la captura de los presuntos ‘apartamenteros’ en el barrio Simón Bolívar?

La Policía de Bogotá, apoyada por la denuncia de los ciudadanos y el análisis de cámaras de seguridad, logró ubicar y detener en flagrancia a tres hombres en el momento en que huían de la vivienda afectada. Durante el procedimiento se recuperaron pertenencias y se inmovilizó un automóvil, elementos fundamentales para la investigación según lo confirmado por la propia Policía.

¿Por qué es importante denunciar los casos de hurto en Bogotá a la Línea 123?

Denunciar a través de la Línea de Emergencias 123 permite activar de inmediato los protocolos de atención policial e investigaciones, facilitando la captura de sospechosos y la recuperación de bienes. Además, la información recopilada posibilita que autoridades como la Fiscalía adelanten procesos judiciales y contribuyan a la seguridad colectiva de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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