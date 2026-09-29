Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Aprenda gratis sobre experimentación e identidad en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. La Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales (BECMA) de la Cinemateca de Bogotá y la Gerencia de Artes Audiovisuales del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) invitan a toda la ciudadanía a participar en la franja "Capacidades diversas: Diálogos de los soles". Este taller se llevará a cabo los jueves del 1 al 29 de octubre de 2026, en horario de 9:00 a. m. a 12:00 p. m., a excepción del 8 de octubre, cuando no se realizará la sesión. La entrada es libre hasta agotar el aforo disponible.

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El espacio está dirigido principalmente a personas con capacidades diversas, bajo el objetivo de explorar, transformar y expresar artísticamente la riqueza que ofrece la diversidad humana. Según información proporcionada por la Cinemateca de Bogotá, el taller parte de la premisa de que cada ser humano es un cosmos en sí mismo, lo que permite adoptar una perspectiva personal y colectiva sobre la identidad y las formas de relacionamiento.

‘Diálogo de los soles’ se plantea como un espacio abierto a la creación, emergiendo a partir de gestos, miradas y huellas que cada participante inscribe en distintos lenguajes y soportes artísticos. Se trata de un laboratorio experimental enfocado en investigar las variadas condiciones de ser y de comunicarse, demostrando cómo desde la diversidad nacen nuevas formas de diálogo entre las personas y con los contextos que habitan. Así, se invita a los asistentes a explorar diferentes posibilidades expresivas y a repensar la convivencia y la creación, partiendo del reconocimiento de las diferencias.

El taller cuenta con la presencia de Francisco Alicia, cineasta, director de arte y artista visual y escénico. Según la información compartida, Alicia ha trabajado desde 1994 acompañando procesos de formación en comunicación, cinematografía y artes electrónicas con comunidades indígenas, campesinas, niños y niñas, adultos mayores, personas con capacidades múltiples, población privada de la libertad y jóvenes urbanos. Su experiencia será clave para acompañar a las y los participantes en este proceso formativo, personal y colectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede participar en el taller ‘Diálogo de los soles’ de la Cinemateca de Bogotá?

Para participar en el taller “Capacidades diversas: Diálogos de los soles”, basta con asistir a la Cinemateca de Bogotá los jueves del 1 al 29 de octubre de 2026, entre las 9:00 a. m. y 12:00 p. m., excepto el 8 de octubre. La entrada es libre hasta completar el aforo, sin necesidad de inscripción previa.

¿Qué significa capacidades diversas y a quiénes está dirigido el taller?

Capacidades diversas hace referencia a la pluralidad de condiciones físicas, sensoriales, cognitivas o psicosociales que poseen las personas. El taller está orientado principalmente a quienes se reconocen dentro de esta diversidad, buscando promover la inclusión y la expresión artística desde cada singularidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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