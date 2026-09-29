Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Este miércoles 30 de septiembre de 2026, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) de Bogotá invita a todos los ciudadanos que residan en la ciudad a acercarse a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados para iniciar, continuar o completar el esquema de vacunas. Para hacerlo, únicamente se requiere presentar el documento de identidad en cualquiera de los lugares dispuestos por la administración local, que incluyen centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros espacios de alta concurrencia, según lo informa la SDS.

Sigue a PULZO en Discover

El propósito central de esta jornada es prevenir la aparición y propagación de enfermedades en la ciudad, entre las que se destacan la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B. Asimismo, se resalta la disponibilidad de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), que está dirigida especialmente a niños y niñas entre los 9 y los 17 años. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, para la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla en gestantes y adultos mayores de 60 años, existen puntos de vacunación exclusivos con valoración médica previa y acompañamiento especializado, con el fin de asegurar que el proceso sea adecuado y sin riesgos adicionales para estos grupos priorizados.

Todos los puntos de vacunación estarán activos desde las 8:00 a. m., distribuidos estratégicamente por toda la ciudad. La SDS publica diariamente actualizaciones sobre la ubicación de estos lugares a través de sus redes sociales y sitios oficiales, permitiendo así que la ciudadanía consulte fácilmente el punto más cercano a su residencia o lugar de trabajo. Además, existen más de 200 puntos de vacunación fijos que funcionan permanentemente en centros de salud y algunas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que garantiza el acceso sostenido a los servicios de inmunización.

Para conocer los puntos de vacunación específicos o los lugares autorizados para casos especiales como el de la fiebre amarilla, tanto las personas interesadas como quienes requieran esta información pueden consultar los enlaces publicados por la SDS, que brindan datos actualizados de acuerdo con la ubicación y necesidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde consultar los puntos de vacunación habilitados en Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, los puntos de vacunación habilitados en Bogotá pueden consultarse en el documento oficial publicado en su portal web, el cual se actualiza diariamente. Los ciudadanos pueden revisar allí las direcciones y horarios de funcionamiento para elegir el lugar que más les convenga.

¿Quiénes deben recibir la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano en Bogotá?

Según la información entregada por la Secretaría Distrital de Salud, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) está destinada a niños y niñas entre los 9 y 17 años. La aplicación se lleva a cabo en los puntos habilitados, en el marco de las acciones para prevenir enfermedades asociadas a este virus.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z