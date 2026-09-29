Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa en Bogotá para este miércoles 30 de septiembre de 2026, sigue siendo uno de los principales controles de movilidad en la capital del país. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), este día pueden circular en la ciudad los vehículos particulares cuyas placas terminan en los números 6, 7, 8, 9 y 0. En cuanto a los taxis, la restricción se aplica a las placas que terminan únicamente en 3 y 4, es decir, los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0 pueden transitar sin inconvenientes.

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La franja horaria establecida para vehículos particulares durante la jornada es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para los taxis empieza a las 5:30 a. m. y concluye a las 9:00 p. m. Esta política busca mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular durante el día, y responde a la programación oficial de la SDM.

Para quienes necesitan usar su vehículo y no desean estar sujetos a las restricciones, existe la alternativa del Pico y Placa Solidario. Según la SDM, los ciudadanos interesados pueden informarse y registrarse únicamente a través de la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esta modalidad permite el uso del vehículo sin ningún tipo de restricción, previo pago a través de la modalidad de botón de PSE en la plataforma certificada.

La SDM recalca la importancia de no dejarse engañar por sitios web fraudulentos o intermediarios que prometen gestionar el Pico y Placa Solidario. El único canal autorizado es el sitio web oficial de la entidad, donde se pueden realizar todos los trámites vinculados a esta excepción de la medida. La advertencia es clara: no existen terceros o páginas adicionales habilitados por la administración para gestionar estos permisos, con lo que se busca salvaguardar tanto la seguridad como la confianza de la ciudadanía en el proceso.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, estar atento a estas recomendaciones es clave para evitar sanciones y caer en posibles fraudes al gestionar beneficios relacionados con la movilidad en Bogotá.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para vehículos particulares y taxis?

Para este miércoles 30 de septiembre de 2026, el pico y placa aplica entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. para vehículos particulares, y de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. para taxis, según la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Cómo se puede acceder al Pico y Placa Solidario y qué precauciones se deben tener?

La Secretaría Distrital de Movilidad informa que el Pico y Placa Solidario solo se puede gestionar a través de su página web oficial y pagarse mediante botón de PSE. Se recomienda no usar sitios no autorizados ni terceros para evitar fraudes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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