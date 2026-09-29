Por: Portal Bogotá

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Este miércoles 30 de septiembre de 2026, múltiples barrios de Bogotá y de los municipios cercanos a la capital como Chía, Cajicá y Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca, enfrentan cortes de luz programados como parte de trabajos de mantenimiento y mejora en las redes de distribución eléctrica. De acuerdo con Enel Colombia, la compañía encargada del suministro de energía en la región, estas intervenciones responden a la necesidad de garantizar la seguridad y un mejor rendimiento del servicio en el futuro.

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En Bogotá, las interrupciones afectan a varias localidades. En Bosa, los barrios como Brasilia y La Cabaña tendrán suspensión de energía desde las 8:30 a. m. en horarios que terminan entre 2:30 p. m. y 5:00 p. m., dependiendo de la zona exacta. En Chapinero, el barrio Chico Norte vivirá un corte desde las 7:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. Kennedy, otra de las zonas más pobladas, tendrá cortes en los barrios Dintalito y Techo, empezando a las 7:30 a. m. y finalizando entre las 4:30 p. m. y 4:45 p. m. Por su parte, en Puente Aranda, el barrio Ortezal verá suspendido el servicio entre las 8:00 a. m. y las 12:30 p. m.

Otras localidades como Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén y Usme también presentan cortes en varios barrios y veredas, con horarios que pueden ir desde las 8:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., como es el caso de las zonas rurales en Usme. A las afueras de Bogotá, el corte de luz se extiende a los municipios de Chía (sector El Canelón), Cajicá (sector Chuntame) y Tocancipá (vereda Verganzo), en cada uno de ellos con jornadas de suspensión que oscilan entre las 8:00 a. m. y las 5:15 p. m.

Para enfrentar estas interrupciones, Enel Colombia recomienda a los ciudadanos tener en cuenta ciertos cuidados. Entre los consejos principales se destaca desconectar los electrodomésticos para evitar daños ante eventuales fluctuaciones, planificar actividades considerando las horas de corte, conservar alimentos abriendo lo menos posible la nevera, y facilitar la labor del personal técnico permitiendo el acceso a edificios o conjuntos. En caso de dudas sobre la identidad del personal de Enel, la empresa sugiere comunicarse al teléfono 601 5 115 115, en Bogotá y Cundinamarca, para validar la información.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios con cortes de luz hoy en Bogotá y Cundinamarca?

Los cortes de luz programados para este miércoles 30 de septiembre de 2026 afectan varias localidades de Bogotá como Bosa, Chapinero, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe, Suba, Usaquén y Usme, además de poblaciones aledañas como Chía, Cajicá y Tocancipá en Cundinamarca. Cada sector tiene horarios específicos de suspensión para facilitar trabajos de Enel Colombia en la red de energía.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los cortes de luz programados?

Enel Colombia aconseja desconectar los electrodomésticos durante la intervención, planificar las actividades teniendo en cuenta los cortes, evitar abrir la nevera para conservar los alimentos y autorizar el ingreso del personal técnico. Si existe alguna inquietud sobre la identidad de los trabajadores de Enel, puede validarse llamando al 601 5 115 115, tanto en Bogotá como en Cundinamarca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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