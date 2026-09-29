Por: El Espectador

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Uno de los escenarios más emblemáticos de Bogotá está a punto de cerrar un ciclo: el nombre Movistar Arena, que ha identificado este recinto durante los últimos ocho años, comenzó a ser retirado de su fachada. Este espacio, ubicado en la localidad de Teusaquillo, no dejará de funcionar ni tiene planes de interrumpir su programación habitual. Al contrario, la medida corresponde al inicio de un nuevo proceso comercial en el que se elegirá una nueva marca patrocinadora para el recinto.

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Desde el año 2018, cuando fue reinaugurado después de una importante renovación, el lugar ha albergado una amplia variedad de conciertos, espectáculos y eventos de gran escala. Su estratégica ubicación y su capacidad para recibir a artistas tanto nacionales como internacionales lo posicionaron rápidamente como uno de los puntos clave en la vida cultural y de entretenimiento de la capital colombiana.

La razón detrás de este cambio de nombre se relaciona directamente con la finalización o revisión del acuerdo de derechos de nombre, conocido en inglés como naming rights. Este mecanismo consiste en que una empresa paga por asociar su nombre a un escenario durante un tiempo específico, permitiendo que, a partir de 2018, el antiguo Coliseo Cubierto El Campín lleve la marca Movistar Arena. Según la información compartida, tras la fusión reciente de Tigo y Movistar, las condiciones comerciales del patrocinio cambiaron. Ahora, se abre el proceso para que otras compañías interesadas presenten sus propuestas y compitan por adquirir estos derechos. El nombre de las interesadas, el monto y duración del nuevo contrato aún no han sido revelados y se espera que la decisión final se conozca a comienzos de 2027, de acuerdo con los datos divulgados.

Sin embargo, este cambio será netamente comercial. Según la información publicada, los conciertos y espectáculos programados se llevarán a cabo normalmente. Las personas que ya compraron sus boletas podrán asistir en las mismas condiciones y no se han anunciado modificaciones en el acceso, la capacidad o las reglas de ingreso. Por lo tanto, durante el proceso de transición, la estructura continuará operando en su función habitual, incluso mientras su fachada pierde progresivamente el nombre de Movistar Arena. En poco tiempo, este punto icónico de Bogotá podría estrenar una nueva identidad, aunque su rol dentro de la ciudad seguirá siendo igual de relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo cambiará oficialmente el nombre del Movistar Arena?

De acuerdo con la información disponible, aunque la transición ya empezó con el retiro del letrero actual, la decisión final sobre la nueva marca patrocinadora y el nombre del recinto podría anunciarse a comienzos de 2027. Hasta ese momento, el lugar seguirá operando con normalidad y sin cambios en su programación.

¿Qué son los derechos de nombre (naming rights) y cómo funcionan en escenarios como el Movistar Arena?

Los derechos de nombre, conocidos como naming rights, son un acuerdo comercial mediante el cual una empresa paga por asociar su nombre a un escenario durante un periodo determinado. Esto permite que lugares emblemáticos sean conocidos con nombres de marcas reconocidas, como fue el caso con Movistar Arena tras la renovación del antiguo Coliseo Cubierto El Campín.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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