Por: Portal Bogotá

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El miércoles 30 de septiembre de 2026, la movilidad en Bogotá presentó complicaciones luego de registrarse dos accidentes de tránsito en horas de la mañana, de acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. El primero de los siniestros, reportado a las 07:15 a. m., ocurrió en la localidad de Engativá, específicamente en la avenida calle 80 con carrera 69 Q, en sentido oriente a occidente. En este incidente estuvieron involucrados dos motociclistas. Las autoridades reportaron alta congestión vehicular en el sitio tras el choque, lo que afectó la circulación habitual en uno de los corredores viales más transitados de la capital.

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El segundo accidente ocurrió sobre la autopista Sur con carrera 67, en la localidad de Ciudad Bolívar. Este siniestro, registrado a las 06:35 a. m., fue protagonizado por un tractocamión y un motociclista. Según la información oficial, la dirección del accidente fue de occidente a oriente, también con alta congestión vehicular en la zona, lo que provocó demoras considerables en la movilidad para los habitantes que transitan ese sector en la mañana.

Debido a estos accidentes, se reportaron afectaciones en algunas rutas de TransMilenio, el sistema de transporte masivo de Bogotá, información relevante para quienes dependen diariamente de este servicio para sus desplazamientos. Los organismos de tránsito recomendaron a los ciudadanos consultar los canales oficiales para conocer el estado actual de las vías y así planear mejor sus recorridos.

El portal de la Alcaldía de Bogotá también sugiere estar atento a otras noticias relacionadas con movilidad, tales como las marchas y manifestaciones anunciadas para la ciudad durante la misma semana —entre el 28 y el 30 de septiembre—, así como rutas especiales de TransMilenio, diseñadas para eventos particulares como la salida de conciertos en el estadio El Campín. Estos datos refuerzan la importancia de la planeación diaria y de acceder a información actualizada, especialmente en días de alta congestión o eventos especiales en la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afecta un accidente de tránsito en Bogotá al servicio de TransMilenio?

Un accidente de tránsito puede provocar retrasos y desvíos en algunas rutas de TransMilenio, ya que este sistema depende de la libre circulación en los corredores principales de la ciudad. La congestión generada por los siniestros obliga a modificar la operación e incluso puede llevar al cierre temporal de algunas estaciones o tramos del sistema.

¿Qué se recomienda hacer al encontrar alta congestión por accidente de tránsito en Bogotá?

La información oficial aconseja consultar los canales de la Alcaldía de Bogotá para conocer el estado actualizado de las vías. Esto permite planificar mejor el trayecto y, de ser posible, tomar rutas alternas o ajustar los horarios de desplazamiento para evitar los sectores con congestión severa producto de accidentes u otros eventos extraordinarios.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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