Por: Portal Bogotá

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Bogotá continúa consolidándose como un epicentro de actividades culturales con propuestas que buscan fortalecer la vida comunitaria y la participación ciudadana. En 2026, la capital colombiana se prepara para una agenda colmada de eventos gratuitos gracias a la programación de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), que mantiene su compromiso de innovar a través de una oferta variada dirigida a diferentes públicos. Según la Alcaldía de Bogotá, para la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2026, las bibliotecas de la ciudad ofrecen una amplia gama de talleres, clubes de lectura, espacios de juegos de mesa, encuentros familiares y actividades centradas en el bienestar y la creatividad.

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Esta apuesta de BibloRed no solo busca incentivar la lectura, la escritura y la oralidad, sino también reforzar las bibliotecas como espacios de encuentro, aprendizaje y diálogo. Según la información publicada por la entidad, algunas de las actividades más destacadas incluyen la rumba recreativa organizada con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), que está dirigida especialmente a personas mayores de 60 años y reúne ejercicio cardiovascular y música en la Biblioteca Pública Virgilio Barco.

Para quienes prefieren una aproximación reflexiva, el club de persona mayor en la Biblioteca Pública CEFE Cometas invita a redescubrir la radio y la música como memoria colectiva. La salud emocional también ocupa un lugar central, con talleres como "Juntos nos cuidamos", desarrollados por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., que abordan la gestión emocional y el fortalecimiento de redes de apoyo.

El arte y la política convergen en espacios como la charla "La Sátira y la representación de la política en las distintas expresiones musicales como la ópera", en la Biblioteca Pública Arborizadora Alta, donde se exploran temas de censura y postura política en la música y las artes escénicas. La creatividad manual encuentra su espacio en el club de tejido de la Biblioteca Virgilio Barco, dirigido a todo público e ideal para quienes buscan conectar a través de manualidades y lectura.

Tampoco faltan los talleres tecnológicos como "Conéctate sin miedo", orientados al uso básico del celular y redes sociales, y "Herramientas para la vida", ambos pensados para apoyar a adultos y personas mayores en el desarrollo de habilidades digitales. Actividades familiares, como "Leer en familia: descubriendo mundos juntos", crean ambientes de juego y lectura para acercar a padres, madres, hijos e hijas mediante la narrativa y el tiempo compartido.

La oferta de BibloRed para esta semana reafirma el valor de la cultura como motor de integración y desarrollo, haciendo de las bibliotecas espacios más vivos y participativos para todas las generaciones.

¿Qué actividades culturales ofrece BibloRed en Bogotá en septiembre y octubre de 2026?

BibloRed ha preparado una agenda gratuita que va desde talleres de tejido y juegos de mesa hasta encuentros de lectura, charlas sobre política en la música y talleres tecnológicos, todos programados en diferentes bibliotecas de la ciudad, dirigidos tanto a personas mayores, adultos y familias.

¿Qué es la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) y cuál es su objetivo?

BibloRed es el sistema de bibliotecas públicas de la capital, cuyo objetivo es fortalecer la lectura, la escritura, la oralidad y la vida comunitaria, transformando las bibliotecas en escenarios abiertos para el aprendizaje, la reflexión y la integración de todos los habitantes de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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