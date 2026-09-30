Por: Portal Bogotá

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El arrojo de residuos en espacios públicos sigue siendo un problema crítico para Bogotá, afectando tanto la limpieza urbana como la convivencia ciudadana. En los últimos días, el equipo de Cazainfractores del Distrito, junto con la Policía y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), ha identificado varios casos en los que ciudadanos y establecimientos han depositado basura y escombros en lugares y horarios no autorizados. Los operativos realizados entre el 24 y el 28 de septiembre de 2026 en las localidades de Barrios Unidos, Suba y Usaquén evidenciaron una preocupante tendencia que compromete el bienestar y el orden de la ciudad.

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En Barrios Unidos, por ejemplo, el equipo de Cazainfractores halló residuos, escombros y bolsas dispuestas fuera de los horarios permitidos en el barrio 12 de Octubre. De acuerdo con la UAESP, se hizo un llamado inmediato a quienes dejaron estos desechos para que los recogieran, evitando así la formación de un punto crítico, que es como se denomina a los lugares donde se acumula basura de manera recurrente debido a malos hábitos ciudadanos.

En la localidad de Suba, las autoridades impusieron medidas a un establecimiento comercial que no cumplía con la separación de residuos según el código de colores establecido y que, además, presentaba irregularidades en su documentación. Estas faltas derivaron en una sanción que incluye un comparendo y el cierre del lugar durante cinco días, según información publicada por la UAESP. Las sanciones buscan remarcar la importancia del cumplimiento de las normas para mantener la ciudad en condiciones óptimas.

Un caso similar ocurrió en Usaquén, donde un establecimiento fue sorprendido disponiendo residuos en el espacio público de forma indebida. La intervención permitió corregir la conducta en el momento, pero las autoridades insisten en la necesidad de que todos los ciudadanos respeten los horarios y frecuencias de recolección para evitar la suciedad y la proliferación de puntos críticos.

La ciudadanía cuenta con varios canales para solicitar la recolección de residuos voluminosos, como la Línea 110, y para consultar los horarios de recolección a través de la Línea 195 o WhatsApp. Arrojar basura en las calles, escombros, muebles o colchones, se encuentra entre los ‘10 No Negociables’ del esquema de aseo de Bogotá; esta conducta puede implicar una multa tipo cuatro equivalente a $933.816 para el año 2026 y la posible participación en actividades pedagógicas, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. El pago de estas sanciones puede gestionarse en línea de manera segura desde la plataforma LICO.

¿Cuál es la multa por botar basura, escombros o muebles en las calles de Bogotá?

La sanción para quienes arrojan residuos, escombros o muebles viejos en el espacio público de Bogotá es una multa general tipo cuatro, que en 2026 corresponde a $933.816, según lo establece el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Además del pago, la persona sancionada puede ser obligada a realizar actividades pedagógicas o comunitarias.

¿Cómo se puede reportar el arrojo ilegal de residuos o escombros en Bogotá?

La ciudadanía puede reportar el arrojo ilegal de basuras o escombros a través de la Línea 195, opción 8, o solicitar la recolección de residuos voluminosos como muebles o escombros por la Línea 110. Estas herramientas permiten denunciar puntos críticos y contribuyen a mantener la ciudad limpia y ordenada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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