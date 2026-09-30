Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) ha anunciado el avance en el proceso de matrículas para el año 2027 en los colegios públicos de Bogotá, en el marco de la estrategia "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". De acuerdo con la información publicada por la SED, madres, padres y familias que pertenecen a grupos priorizados y que ya efectuaron la solicitud de cupo nuevo podrán consultar desde el 30 de septiembre el resultado de la asignación escolar. La entidad ha sido clara al precisar que nadie debe quedarse sin estudiar en la ciudad.

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Quienes hayan recibido la asignación de cupo deberán formalizar la matrícula entre el 13 de octubre de 2026 y la fecha que determine la SED. Este trámite podrá realizarse de manera virtual o presencial, y será indispensable presentar los documentos requeridos que señala la entidad educativa. Vale la pena resaltar que la SED advirtió que, en caso de no formalizar la matrícula en el tiempo mencionado, el cupo asignado será liberado, quedando disponible para otros solicitantes.

Según la SED, la segunda fase del proceso de matrículas se desarrollará entre el 5 de octubre y el 23 de diciembre de 2026. Durante este periodo, estará habilitada la recepción de solicitudes para el resto de la población interesada. Los solicitantes podrán acceder directamente a la página web de la SED, donde tendrán la oportunidad de elegir el cupo escolar según la disponibilidad. Después de aceptar el cupo, a partir del 13 de octubre, deberá formalizarse la matrícula con la entrega de los documentos necesarios, ya sea de forma virtual o presencial. Al igual que en la primera fase, la falta de formalización implicará la liberación del cupo asignado.

Es importante recordar que las niñas y niños entre 3 y 5 años tienen la posibilidad de ingresar en cualquier momento del año a los grados de primera infancia, es decir, prejardín, jardín y transición. Para consultar el resultado del proceso y confirmar el cupo, los padres de familia o acudientes deben ingresar a la plataforma oficial de matrículas de la Secretaría de Educación del Distrito, disponible en la dirección web suministrada por la entidad.

La invitación de la SED a las familias es clara: estar atentos a las fechas y cumplir con cada uno de los pasos para que ningún menor, joven o adulto quede por fuera del sistema educativo público en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el resultado de asignación de cupo escolar en Bogotá para 2027?

Para consultar el resultado de la asignación de cupo escolar para 2027 en Bogotá, las familias deben ingresar a la página web oficial de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), específicamente a la plataforma de matrículas (https://matriculas.educacionbogota.edu.co/), siguiendo las instrucciones allí publicadas por la entidad.

¿Qué documentos se deben presentar para formalizar la matrícula en los colegios públicos de Bogotá?

De acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito, la formalización de la matrícula requiere presentar los documentos solicitados por la entidad, pero la información específica sobre cuáles son estos documentos solo podrá consultarse directamente a través de la página web o canales oficiales de la SED, ya que en el texto no se detallan cuáles se requieren.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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