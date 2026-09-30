Por: Portal Bogotá

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La Cinemateca de Bogotá ha anunciado el taller ‘Hacer visible lo invisible: laboratorio audiovisual experimental’, un espacio diseñado para personas mayores de 18 años interesadas en la creación digital experimental y en la exploración de las conexiones entre memoria, territorio, imagen y sonido. De acuerdo con información publicada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, el laboratorio se llevará a cabo los miércoles y jueves, desde el primero de octubre hasta el 12 de noviembre, con un horario de 3:00 de la tarde a 5:00 de la tarde. Para las personas interesadas, la inscripción se realiza a través de un formulario en línea.

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El objetivo principal del taller consiste en invitar a los participantes a interactuar con el territorio desde lo sensible, partiendo de recuerdos, sonidos, emociones y vivencias más allá de la mera observación. Se propone crear piezas audiovisuales y dispositivos narrativos mediante la experimentación con imágenes, sonidos y objetos cotidianos. Esta experiencia busca activar la creatividad de quienes asisten, integrando herramientas digitales con ejercicios manuales y colaborativos. No se trata de adquirir conocimientos técnicos complejos, sino de habitar el arte audiovisual como una vivencia abierta, donde lo personal se convierte en relato y lo cotidiano adquiere un sentido artístico propio.

En cuanto al perfil de los asistentes, se exige únicamente ser mayor de edad y estar abierto a experimentar sin necesidad de experiencia previa. Es fundamental contar con disposición para el trabajo colaborativo y el uso de herramientas digitales junto a materiales habituales del entorno doméstico. Entre los materiales requeridos resaltan: teléfono celular con aplicaciones Polycam o KIRI Engine instaladas, audífonos, cuaderno, caja rígida tipo zapatos, materiales y papel reciclables, objetos personales, fotografías impresas, mini parlante o dispositivo de audio con audífonos, además de útiles de arte como marcadores, lápices y colores, e hilos de colores.

El taller cuenta con Yenny Marcela Peralta Guzmán como invitada principal. Ella pertenece al programa CREA del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES) y es reconocida por su enfoque en la fotografía artística, su espíritu experimental y su perspectiva innovadora y humana en proyectos visuales y cinematográficos. La Cinemateca de Bogotá, el escenario de la actividad, está ubicada en la carrera tercera número 19-10. Finalmente, como se especifica en el formulario de inscripción, quienes busquen constancia de asistencia deben completar los documentos solicitados y participar en al menos ocho sesiones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos y materiales para participar en el laboratorio audiovisual de la Cinemateca de Bogotá?

Para hacer parte del taller ‘Hacer visible lo invisible: laboratorio audiovisual experimental’, es necesario ser mayor de edad y mostrar disposición para crear y experimentar colectivamente. No se requiere experiencia previa en creación audiovisual. Los elementos indispensables incluyen: celular con aplicaciones Polycam o KIRI Engine, audífonos, cuaderno, caja rígida, materiales reciclables, papel reciclado, fotos impresas, objetos pequeños personales, mini parlante, marcadores y hilos de colores. Opcionalmente, se permitirá cámara fotográfica profesional.

¿En qué consiste la experimentación audiovisual y cómo se relaciona con memoria y territorio?

La experimentación audiovisual en este taller implica el uso de imágenes, sonidos y objetos cotidianos para representar percepciones sensibles que van más allá de lo visible. Consiste en transformar recuerdos, emociones y la relación con el entorno en piezas audiovisuales y relatos artísticos. Así, memoria y territorio se unen a partir de la creatividad, permitiendo descubrir nuevas formas de narrar lo personal en interacción con el espacio habitado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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