Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa ha implementado un enfoque más riguroso para asegurar que las producciones audiovisuales se realicen bajo estrictos controles de seguridad. Llevar a cabo una grabación en la capital no se limita solamente a elegir una locación o instalar equipos; incluye el despliegue de vehículos, artistas, equipos técnicos y personal logístico, así como la ocupación temporal de espacios públicos y privados que forman parte de la rutina urbana en las localidades de la ciudad. Eso implica anticipar posibles riesgos y establecer una comunicación eficaz con las autoridades desde las etapas iniciales de cada producción, con el fin de que las jornadas de grabación puedan transcurrir de manera segura, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

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Esta dependencia, en coordinación con la Comisión Fílmica de Bogotá del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), ha estructurado una estrategia preventiva para fortalecer la seguridad de rodajes y facilitar el trabajo conjunto entre las comunidades, los equipos de producción y las entidades oficiales. Parte central de este trabajo es la comprensión profunda del territorio: la presencia de personal especializado puede cumplirse solo en parte, ya que también resulta fundamental reconocer los riesgos específicos, crear canales de comunicación efectivos y acordar medidas preventivas claras junto a las comunidades y autoridades locales.

Durante el primer semestre de 2026, cuatro mesas de trabajo reunieron a representantes del sector audiovisual para reconocer las dinámicas propias de las producciones y construir una ruta clara con estándares aplicables a distintos tipos de grabación. Así, la prevención de incidentes y la incorporación de la seguridad desde la etapa de preproducción se establecen como prioridades, además de la identificación anticipada de las condiciones particulares de cada lugar y la coordinación oportuna con actores locales según el perfil de cada evento.

Para ayudar en esta tarea, la Comisión Fílmica de Bogotá ha desarrollado un Directorio de Locaciones que agrupa escenarios tanto públicos como privados en las 20 localidades, aportando datos de ubicación, contactos y recursos visuales de los espacios urbanos, vías, parques y áreas rurales. Igualmente, se recomienda a los equipos adelantar con suficiente antelación todos los trámites y permisos. El Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (PUFA) se gestiona virtualmente a través del módulo en la plataforma SUMA+, consolidando la coordinación con entidades distritales y definiendo horarios, zonas de ocupación y afectaciones viales.

Para información sobre el Directorio de Enlaces Territoriales de Seguridad, está disponible el correo info.cfb@idartes.gov.co. Finalmente, la denuncia de hechos contrarios a la convivencia puede hacerse a través de la Línea de Emergencias 123, un sistema clave en la lucha contra el crimen en la ciudad.

¿Cómo se gestionan los permisos y controles de seguridad para producciones audiovisuales en Bogotá?

Para realizar grabaciones audiovisuales en el espacio público, en Bogotá es necesario tramitar el Permiso Unificado para Filmaciones Audiovisuales (PUFA), un mecanismo que articula el trabajo de distintas entidades distritales y define las condiciones operativas según cada caso. Este trámite se realiza virtualmente a través de la plataforma SUMA+ y permite coordinar aspectos como horarios, zonas de ocupación y posibles afectaciones a la movilidad.

¿Por qué es importante incorporar la seguridad desde la preproducción en rodajes audiovisuales en Bogotá?

Incorporar la seguridad desde la preproducción es fundamental porque permite anticipar riesgos, establecer canales de comunicación efectivos y coordinar medidas preventivas con autoridades y comunidades. Así se garantiza que las grabaciones transcurran sin incidentes, protegiendo tanto al equipo de producción como al entorno y a la ciudadanía, según la estrategia de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia en conjunto con Idartes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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