Por: Portal Bogotá

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En el barrio Marco Fidel Suárez, perteneciente a la localidad Rafael Uribe Uribe en el sur de Bogotá, la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” ha conseguido un cambio perceptible para los residentes. Por años, parques y zonas verdes del sector estuvieron dominados por el microtráfico, lo que generó una sensación de temor entre los habitantes y alejó a familias y jóvenes de espacios destinados para el encuentro y el deporte. Según la información oficial compartida por las autoridades de la ciudad, los espacios que una vez fueron evadidos por la inseguridad, ahora comienzan a ser recuperados gracias a la intervención institucional.

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Las autoridades realizaron seguimientos que permitieron documentar cómo expendederos y consumidores de drogas utilizaban parques y zonas de recreación como puntos de comercialización, detalla el reporte divulgado. Gracias a un trabajo articulado y constante, las instituciones han avanzado en la recuperación de estos entornos, devolviendo a la ciudadanía la posibilidad de habitar de nuevo sus barrios de forma segura.

En lo que va de 2026, el balance es sólido: en Rafael Uribe Uribe se han registrado 330 capturas y la incautación de 53.703 dosis de estupefacientes, lo que representa un aumento del 49 % frente al mismo periodo anterior, conforme a cifras oficiales. Cada una de estas acciones afecta directamente la operatividad de las estructuras dedicadas al microtráfico y permite restablecer el sentido comunitario de los parques y zonas verdes. La transformación es evidente en la cotidianidad del sector, donde la presencia de niñas, niños, jóvenes y familias es ahora un indicador de la recuperación del espacio público.

No solo la labor de las autoridades ha sido clave. De acuerdo con el testimonio de vecinos y habitantes, la vigilancia y la participación conjunta de la comunidad han sido determinantes para fortalecer la apropiación del territorio. La recuperación y el embellecimiento de zonas comunes, liderados en buena parte por los propios residentes, permiten cerrar el paso nuevamente a las estructuras criminales. El barrio Marco Fidel Suárez hoy apuesta por el deporte, la convivencia y la reconstrucción del tejido social como caminos hacia una mayor seguridad.

La experiencia de este sector es un reflejo de que la lucha contra el delito va más allá de las capturas: cuando los ciudadanos se reapropian de los parques, las oportunidades para las organizaciones criminales se reducen. Así, la transformación se mide también por parques llenos de vida y vecinos que disfrutan de su entorno, recuperando la tranquilidad en Bogotá.

¿Cómo ha impactado la estrategia contra el microtráfico en Marco Fidel Suárez?

La estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa” ha permitido documentar e intervenir escenarios de microtráfico en el barrio Marco Fidel Suárez, logrando 330 capturas y la incautación de 53.703 dosis de estupefacientes en 2026, un aumento importante respecto al año anterior, con la recuperación de parques y espacios comunitarios que ahora vuelven a ser lugar de encuentro seguro para la comunidad.

¿Por qué es importante la participación ciudadana en la recuperación de los barrios?

La participación activa de la comunidad facilita el fortalecimiento del sentido de pertenencia sobre el territorio, permite la vigilancia colectiva y refuerza la transformación positiva de los espacios, contribuyendo a evitar que vuelvan a ser tomados por estructuras criminales. Este trabajo conjunto entre vecinos y autoridades es clave para construir una seguridad sostenible y recuperar la tranquilidad en los barrios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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