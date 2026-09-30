Por: Portal Bogotá

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La iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se consolida como un evento cultural relevante al ofrecer, en esta ocasión, dos conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. El primer recital está programado para el viernes 2 de octubre a las 7:00 p. m., mientras que el segundo será el sábado 3 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m. Como destaca la información oficial de la programación, la entrada a ambos conciertos se dará sin costo hasta completar el aforo, permitiendo así el acceso a música de alto nivel para el público capitalino.

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El repertorio central de estos conciertos será el “Concierto para violonchelo”, una de las obras más destacadas del compositor polaco Witold Lutosławski, considerado uno de los innovadores más influyentes de la música del siglo XX. Esta pieza, escrita por encargo de la Royal Philharmonic Society en 1969 y originalmente dedicada al legendario violonchelista ruso-suizo Mstislav Rostropóvich, será interpretada por Santiago Cañón-Valencia, solista colombiano reconocido por su proyección artística internacional. De acuerdo con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, Cañón-Valencia regresa a escena para reencontrarse con el conjunto bajo la dirección del maestro ruso Guerassim Voronkov.

Voronkov, quien cuenta con una trayectoria sólida en el ámbito europeo, inició sus estudios de violín y piano en la Escuela Central de Música del Conservatorio de Moscú, bajo la tutoría de Svetlana Bezrodnaia y Anna Artobolevskaia, respectivamente. Posteriormente completó estudios de dirección sinfónica y operística bajo la guía de Yuri Simonov en el prestigioso Conservatorio PI Tchaikovsky de Moscú. Según la información proporcionada, entre 1981 y 1990 tocó primer violín en la célebre Orquesta Bolshoi y fundó la Orquesta de Cámara Bolshoi en 1988. Actualmente, combina su labor en dirección con la enseñanza en la Universidad Nacional de Colombia.

Santiago Cañón-Valencia, nacido en Bogotá en 1995, es descrito como un artista versátil: solista, compositor, promotor de nuevas obras, artista discográfico, pintor y fotógrafo. Su carrera ha recibido destacados reconocimientos, entre ellos la medalla de plata y premio del público en el XVI Concurso Internacional Chaikovski en 2019, además del premio de la Fundación Starker en 2018 y el primer lugar en el Concurso Internacional de Música de Pekín. Ha colaborado con importantes orquestas mundiales y es un ferviente impulsor de estrenos de compositores contemporáneos colombianos. Desde 2011, ha recibido el apoyo de la beca Mayra & Edmundo Esquenazi de la Fundación Salvi.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las fechas y la programación de los conciertos gratis de la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Teatro León de Greiff?

Los conciertos gratuitos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá tendrán lugar el viernes 2 de octubre de 2026, a las 7:00 p. m., y el sábado 3 de octubre de 2026, a las 4:00 p. m., en el Teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. Ambos eventos tienen entrada libre hasta completar aforo.

¿Quiénes son Santiago Cañón-Valencia y Guerassim Voronkov, protagonistas de los conciertos de la Filarmónica de Bogotá?

Santiago Cañón-Valencia es un violonchelista, compositor y artista colombiano galardonado internacionalmente, destacado por su versatilidad y compromiso con la música contemporánea. Guerassim Voronkov es un director de orquesta ruso con una amplia trayectoria europea, quien combina su labor artística con la docencia en la Universidad Nacional de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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