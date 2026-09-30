Por: Portal Bogotá

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Con el anuncio del inicio de la construcción del nuevo estadio Nemesio Camacho El Campín, Bogotá se prepara para tener uno de los estadios más modernos de Colombia y América Latina. Según informó la Alcaldía Mayor de Bogotá este 30 de septiembre de 2026, el emblemático escenario, conocido por albergar históricamente los grandes eventos deportivos y culturales de la capital, será totalmente transformado para responder a las demandas de una ciudad en crecimiento y a la altura de los grandes espectáculos internacionales.

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El nuevo estadio, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía y declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán, tendrá una capacidad ampliada para más de 60.000 espectadores. Este incremento permitirá que, tanto los asistentes a partidos de fútbol como a conciertos y eventos masivos, vivan una experiencia en la que la cercanía y la visibilidad estén garantizadas desde cualquier ubicación en el recinto. La decisión de aumentar la capacidad fue posible, según explicó el propio alcalde Galán, sin generar costos adicionales para la ciudad, gracias a la propuesta de la firma Sencia, encargada del proyecto.

Uno de los elementos más innovadores del diseño es la cubierta retráctil que permitirá cubrir por completo el estadio cuando la situación lo requiera, o dejarlo abierto de forma predeterminada para maximizar la luz solar y la ventilación natural durante los partidos. Este desarrollo, además de salvaguardar la grama del campo, permite la realización de espectáculos sin preocuparse por el clima, e incluso disminuye en un 30 % la propagación del ruido gracias a la combinación de altura —que pasará de 27 a 70 metros— y tecnología en la estructura.

Adicionalmente, se incorporará una gradería retráctil y automática en la zona sur, lo que posibilitará adecuar el estadio con un área plana apta para conciertos sin interferir con el campo de juego. Esta innovación representa la intención de abrir el estadio a múltiples posibilidades dentro de un mismo espacio, integrando sistemas de rigging —instalaciones para colgar equipamiento técnico— que favorecen la producción de grandes eventos.

El alcalde Galán destacó que el diseño y la tecnología del estadio mejorarán notablemente la experiencia del público, situándolo entre los recintos más destacados del continente en materia de comodidad, accesibilidad e innovación. Finalmente, la administración enfatizó que el nuevo El Campín consolidará la posición de Bogotá como sede de eventos deportivos y culturales de talla mundial.

¿Cómo será el nuevo estadio El Campín de Bogotá y qué innovaciones incorporará?

El nuevo estadio El Campín de Bogotá contará con una capacidad ampliada para más de 60.000 asistentes, una cubierta retráctil que protege la cancha y permite eventos sin importar el clima, y una gradería sur retráctil y automática, lo que facilita la transformación del espacio para conciertos y espectáculos. Estas innovaciones buscan mejorar la experiencia del espectador y posicionar al escenario como referente en Latinoamérica.

¿Cuándo iniciaron las obras del nuevo estadio El Campín y cuál es su importancia para Bogotá?

Las obras comenzaron oficialmente el 30 de septiembre de 2026, según información de la Alcaldía Mayor de Bogotá. La importancia de la obra radica en convertir el estadio en un centro de entretenimiento y deporte de nivel mundial, capaz de recibir grandes eventos y responder al crecimiento de la ciudad, todo sin costos adicionales para el presupuesto público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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