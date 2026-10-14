Por: Noticiero 90 minutos

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El gobierno de Abelardo de la Espriella se encuentra ultimando detalles para la presentación de un Estatuto Antiterrorista enfocado en reforzar los controles destinados a la lucha contra el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas. Según información recogida por 90minutos.co, una de las propuestas centrales de este estatuto consiste en restringir el uso de dinero en efectivo en operaciones de alto valor, especialmente en la compra de apartamentos, vehículos y lotes. Esta iniciativa, según ha manifestado Asobancaria, cuenta con el respaldo del sector financiero, que observa estos controles como un paso clave para evitar que recursos de dudoso origen circulen libremente en la economía nacional.

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El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, a través de su cuenta de X, celebró que el ejecutivo esté considerando medidas para limitar los pagos en efectivo en este tipo de transacciones. Malagón recalcó la necesidad de implementar mecanismos que hagan posible rastrear el dinero en la compraventa de bienes de alto valor. De acuerdo con sus declaraciones, resulta esencial “seguir la ruta del dinero” para frenar tanto el lavado de activos como la financiación del terrorismo. En este sentido, se busca que toda compra de bienes significativos pueda ser identificada en cuanto a sus fuentes y destinos de fondos.

La eventual restricción modificaría la forma en que compradores y vendedores realizan este tipo de negocios. De aprobarse, quienes deseen adquirir bienes como apartamentos, carros o lotes tendrían que utilizar transferencias bancarias u otros mecanismos financieros legalmente autorizados. Esta exigencia permitiría dejar constancia de las operaciones, así como identificar a los actores y verificar el origen de los recursos. Tanto compradores como vendedores deberían conservar evidencias de las transacciones y ajustarse a las condiciones legales que sean establecidas.

Sin embargo, hasta el momento la propuesta gubernamental no incluye un monto específico a partir del cual se limitaría el pago en efectivo ni detalla posibles excepciones a la regla. Por lo tanto, no se trata de una prohibición en curso, sino de un proyecto que deberá ser tramitado y discutido en el Congreso. El alcance final de la medida dependerá del texto normativo que logre ser aprobado y de sus disposiciones específicas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactarían las nuevas restricciones al pago en efectivo en la compra de vivienda, carros y lotes en Colombia?

Las nuevas restricciones propuestas cambiarían la dinámica de pago en la adquisición de bienes de alto valor, exigiendo el uso de métodos electrónicos o transferencias bancarias para garantizar la trazabilidad de los fondos. Esto permitiría identificar el origen y destino del dinero, facilitando el combate al lavado de activos, pero exigiría a compradores y vendedores adaptar sus procesos y conservar registros formales de las operaciones.

¿Qué significa exactamente el lavado de activos y cómo busca combatirlo el Estatuto Antiterrorista?

El lavado de activos es la ocultación o legalización de recursos obtenidos de actividades ilícitas, haciéndolos parecer legítimos. El Estatuto Antiterrorista busca combatirlo estableciendo controles estrictos sobre el origen de los recursos utilizados en grandes transacciones, dificultando que el dinero proveniente de actividades ilegales entre al sistema económico formal sin ser detectado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.