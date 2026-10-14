La política de extradiciones del actual gobierno experimentó un nuevo hito, luego de que el presidente Abelardo De La Espriella confirmara la firma de once nuevas órdenes de entrega a la justicia internacional. En una nueva alocución de la sección gubernamental dedicada a este mecanismo de cooperación judicial, el mandatario enfatizó que el país dejó de ser un refugio seguro para redes criminales tanto locales como extranjeras que operaban con total impunidad en el pasado.

Sigue a PULZO en Discover

Acompañado por el alto funcionario del despacho encargado de tramitar los expedientes, identificado en el registro oficial como el doctor Barreto, el jefe de Estado hizo un balance contundente sobre el ritmo que ha tomado la administración en esta materia. Durante los primeros sesenta y siete días de mandato, el Ejecutivo ha acumulado un total de 131 procesos de extradición gestionados y evaluados bajo estrictos estándares de celeridad jurídica, evidenciando un cambio radical frente a los rezagos y la parálisis institucional heredada de periodos anteriores.

“Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada. Esto era tierra de nadie no solamente para los bandidos de aquí en Colombia, sino para los bandidos de otras latitudes que terminaban refugiados en Colombia o que delinquían afuera y pensaban que iban a quedar impunes”, sentenció De La Espriella durante su intervención oficial, reiterando que la figura de la cooperación internacional constituye una herramienta intransable para desarticular las grandes estructuras del narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

El reporte audiovisual ratificó que la firma simultánea de estos once expedientes refuerza el compromiso del Ejecutivo por acelerar las solicitudes pendientes de tribunales extranjeros, especialmente de Estados Unidos. La medida se produce en medio de una compleja coyuntura de orden público marcada por marchas sindicales en la capital, donde la administración busca proyectar firmeza y resultados tangibles en materia de seguridad ciudadana y justicia penal.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.