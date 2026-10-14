Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, firmado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, introduce modificaciones significativas en las reglas de actuación para las autoridades durante las protestas en Colombia. Según el texto, y de acuerdo con la información divulgada en medios como El Nuevo Día, la norma permite que las autoridades actúen contra quienes incurran en actos violentos durante una movilización, sin tener que esperar a que las conversaciones con todos los manifestantes finalicen. Esta decisión marca un cambio frente a protocolos anteriores, ya que habilita la intervención inmediata ante comportamientos como el porte o uso de armas, explosivos, artefactos incendiarios, agresiones contra terceros, retenciones forzadas y daños a infraestructuras.

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El decreto, publicado en el Diario Oficial, cobra especial relevancia al coincidir con las movilizaciones convocadas para el 14 de octubre. Según la norma, la Policía Nacional debe actuar bajo cinco niveles: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Aunque este protocolo busca que cada nivel se ejecute de manera secuencial, se permite a los uniformados intervenir sin agotar todos los pasos si la situación lo requiere. Estas intervenciones deben documentarse y quedar consignadas en las actas del Puesto de Mando Unificado (PMU).

En lo referente a bloqueos de vías, el Decreto 1525 plantea que la disolución de una manifestación por causar obstrucciones será una medida excepcional. Solo se podrá ordenar esa disolución cuando la afectación al flujo sea considerada grave y sostenida, y no haya otra alternativa menos restrictiva para los derechos fundamentales de reunión y manifestación pacífica. Para decidir sobre la posible intervención, la autoridad debe evaluar aspectos como el tiempo que lleva el bloqueo, la existencia de rutas alternas y cualquier efecto sobre el tránsito de vehículos de emergencia.

Dentro de las obligaciones, la norma exige habilitar corredores solidarios para garantizar el paso de ambulancias, organismos de socorro, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, menores de edad y el transporte de medicamentos, insumos hospitalarios y alimentos perecederos. De igual manera, el decreto mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los uniformados que atiendan estas situaciones y la exclusión de las Fuerzas Militares en las intervenciones. El objetivo, según lo consignado, es proteger la manifestación pacífica y procurar que cualquier uso de la fuerza sea justificado, documentado y proporcional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los cinco niveles de actuación institucional según el Decreto 1525?

El Decreto 1525 establece que las autoridades deben seguir cinco etapas para su intervención en protestas: prevención y facilitación, diálogo directo, mediación, disuasión y restablecimiento del orden. Si bien la secuencia es la recomendada, la norma permite intervenir de inmediato si la situación lo exige, siempre con la obligación de documentar la decisión en el acta del Puesto de Mando Unificado (PMU).

¿Qué implica el concepto de ‘corredores solidarios’ durante protestas según el Decreto 1525?

‘Corredores solidarios’ se refiere a rutas que deben habilitarse en manifestaciones o bloqueos, permitiendo el paso de vehículos y personas que transportan ambulancias, insumos y medicamentos, así como grupos con necesidades especiales como personas con discapacidad y adultos mayores. El propósito es asegurar el acceso a servicios vitales y el respeto a derechos durante el ejercicio de la protesta.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.