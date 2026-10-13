Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto 1525 de 2026, una medida que introduce una nueva normativa para regular la protesta social en el país. Según El Espectador, este decreto fue expedido apenas 12 horas antes de la primera manifestación planificada por la oposición durante el gobierno de De la Espriella. La decisión, que ha comenzado a despertar reacciones en distintos sectores, establece lineamientos rigurosos para quienes deseen ejercer el derecho a la protesta.

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En los apartados del decreto, se hace especial énfasis en la identificación individual de aquellos manifestantes que inciten o participen en actos violentos o de vandalismo. Además, se determina que la protesta estará permanentemente acompañada por la Policía Nacional, con un dispositivo que debe permanecer a por lo menos cuatro metros de distancia de la manifestación. De acuerdo con El Espectador, este acompañamiento policial tiene el propósito de controlar el desempeño de la protesta y, sobre todo, "garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación".

Otra disposición importante del decreto plantea que, en casos en los que los manifestantes sean sorprendidos portando o usando armas de fuego, armas cortopunzantes, explosivos o artefactos incendiarios —o si se presenta la retención de personas contra su voluntad o agresión contra terceros ajenos, funcionarios públicos, personal uniformado, misiones médicas o periodísticas—, la Policía Nacional está autorizada a hacer uso de la fuerza. Pese a que el decreto insiste en la necesidad de mantener escenarios de diálogo, la posibilidad de intervención por la fuerza refuerza el control de las autoridades sobre el desarrollo de la manifestación.

Este paquete de medidas, que llega justo antes de las movilizaciones de la oposición, pretende acotar y dirigir la protesta pública bajo lineamientos más precisos y vigilados. Así, el gobierno de De la Espriella busca equilibrar el derecho a la protesta con el mantenimiento del orden y la seguridad, dejando en manos de la Policía Nacional importantes facultades para intervenir cuando identifique riesgos para los asistentes y la comunidad en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué regula el decreto 1525 de 2026 sobre la protesta social?

El decreto 1525 de 2026 define procedimientos para la protesta social, incluyendo la individualización de manifestantes que cometan actos violentos o vandálicos, la presencia constante de la Policía Nacional a cuatro metros de las manifestaciones y la autorización del uso de la fuerza en situaciones específicas, como el empleo de armas o agresión contra terceros, según El Espectador.

¿Cuándo puede la Policía Nacional usar la fuerza durante una protesta?

De acuerdo con lo señalado por El Espectador, la Policía Nacional puede emplear la fuerza cuando haya evidencia del porte o uso de armas, explosivos, artefactos incendiarios, retención forzada de personas o agresión hacia terceros, autoridades, misiones médicas o periodísticas, incluso si existen escenarios de diálogo abiertos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.