Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Diez individuos fueron arrestados por su vinculación con una organización criminal que, según la Policía Nacional, se dedicaba al robo de vehículos de carga utilizando falsos puestos de control policial. La operación que permitió estas detenciones fue bautizada como ‘Escudo Central’ y tuvo lugar en varios municipios, incluidos cinco localizados en los departamentos de Cundinamarca y Tolima. De acuerdo con la información oficial, esta banda de delincuentes interceptaba camiones en rutas transitadas, haciéndose pasar por agentes en procedimiento regular de seguridad. Una vez detenían los vehículos, los integrantes del grupo llevaban a cabo el robo de la mercancía, logrando apropiarse especialmente de productos perecederos como alimentos de origen animal y hortalizas.

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De acuerdo con los resultados presentados por la institución, la organización delictiva empleaba armas de fuego y equipos de comunicación para ejecutar los hechos. Así lograban simular, de manera convincente, procedimientos policiales, engañando a los conductores y asaltando los cargamentos seleccionados. Según el balance policial, con información recopilada durante la investigación y validada por las autoridades, este grupo estaría relacionado con seis episodios de piratería terrestre que ocurrieron entre 2025 y 2026. Estas acciones ilícitas generaron, a su vez, pérdidas económicas calculadas en aproximadamente 1.386 millones de pesos debido al hurto de mercancías transportadas por las víctimas.

Como parte de la operación ‘Escudo Central’, la Policía Nacional ejecutó registros y allanamientos en Bogotá, Coello, El Espinal, Guamo y Saldaña. Fue en estas localidades donde se materializaron las diez capturas autorizadas por orden judicial. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron una pistola, dos radios de comunicación y siete teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para coordinar los asaltos. Además, se recuperaron camiones, autopartes y diversos productos, todos relacionados con los hechos investigados y que aportan pruebas esenciales en el avance del proceso judicial contra los capturados. Así lo confirmó la información difundida por las mismas autoridades policiales, quienes insisten en la gravedad del daño económico y la amenaza de estas modalidades delictivas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionaban los falsos puestos de control policial usados por la banda para robar camiones?

Según la Policía Nacional, los integrantes del grupo criminal se disfrazaban y montaban supuestos puestos de control en carreteras, donde detenían a los conductores de vehículos de carga. Mediante este engaño, lograban tomar el control del camión y de la mercancía, utilizando armas y equipos de comunicación para simular una operación legítima y coordinar el asalto.

¿Qué significa piratería terrestre en el contexto del robo de camiones en Colombia?

La expresión ‘piratería terrestre’, de acuerdo con la información oficial, se refiere al asalto o robo que sufren vehículos de carga en vías y carreteras, ejecutados por personas u organizaciones armadas con el objetivo de apropiarse de la mercancía transportada. Las autoridades vinculan esta modalidad con pérdidas millonarias para transportadores y empresas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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