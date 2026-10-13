Por: El Espectador

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Kevin Leonardo Naranjo Lemus será condenado a una pena de 17 años y seis meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el homicidio de Fredy Santiago Guzmán, quien era estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios (Uniminuto). Los hechos que condujeron a esta decisión judicial ocurrieron el 15 de abril de 2026, cuando Guzmán perdió la vida durante un intento de hurto mientras esperaba un bus articulado en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, en el occidente de Bogotá. De acuerdo con la Fiscalía, el estudiante fue atacado por al menos tres personas que buscaban robarle su teléfono celular y, en el proceso, recibió una herida con arma cortopunzante que le causó la muerte.

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Según las pesquisas desarrolladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Naranjo Lemus no fue quien agredió directamente a la víctima, sino que su papel dentro del crimen consistió en facilitar la huida de los autores materiales. La evidencia recolectada indica que el acusado detuvo un bus articulado del sistema TransMilenio para que los demás involucrados pudieran escapar tras el ataque. Esta maniobra fue considerada clave en la investigación para determinar su grado de participación en los hechos violentos, de acuerdo con la Fiscalía.

Por estos hechos, el acusado fue imputado por los delitos de homicidio y hurto calificado en grado de tentativa. Inicialmente, Naranjo Lemus no aceptó los cargos, por lo que un juez de control de garantías ordenó su reclusión preventiva mientras se adelantaba el proceso. Sin embargo, posteriormente optó por llegar a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue aprobado por una juez de conocimiento. Aunque ya se avaló el preacuerdo, la lectura formal de la sentencia está programada para el jueves 29 de octubre.

La investigación judicial también identificó a Harold Figueroa Ballén como otro presunto implicado en el crimen. Al momento, Figueroa Ballén está privado de la libertad, pero la Fiscalía no ha dado detalles sobre si existe un preacuerdo con él, ni el estado actual de su proceso, según lo reportado oficialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel exacto de Kevin Leonardo Naranjo Lemus en el homicidio en TransMilenio?

De acuerdo con información de la Fiscalía, Kevin Leonardo Naranjo Lemus no participó directamente en el ataque a Fredy Santiago Guzmán, sino que facilitó la huida de los demás responsables al detener un bus articulado de TransMilenio tras el homicidio, según la reconstrucción de los hechos y las pruebas recabadas por el CTI.

¿Cuál es el avance del proceso judicial contra Harold Figueroa Ballén por el crimen en la estación Minuto de Dios?

Según la Fiscalía, Harold Figueroa Ballén permanece privado de la libertad por su presunta participación en el homicidio de Fredy Santiago Guzmán; sin embargo, en el comunicado oficial más reciente no se ha informado si Figueroa Ballén ha concretado un preacuerdo ni cuál es el estado detallado de su proceso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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