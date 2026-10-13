Por: Portal Bogotá

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El proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá continúa avanzando y consolidándose como una iniciativa central en la vida de la capital. De acuerdo con la información ofrecida en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', una de las estrategias para acercar este proceso a la ciudadanía ha sido la puesta en marcha de ‘Bogotá Modo Metro’, un programa que busca fortalecer el entendimiento y la apropiación del proyecto entre los bogotanos. Esta iniciativa ha acompañado a miles de ciudadanos en dos de los eventos más emblemáticos de la ciudad: el Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA) 2026 y la celebración de los 30 años de Rock al Parque.

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Durante estos encuentros, realizados en espacios como Corferias y el Parque Metropolitano Simón Bolívar, se desarrollaron actividades pedagógicas, charlas, talleres y experiencias interactivas. Según la información publicada en la página del Distrito, estas acciones permitieron a los asistentes detenerse en los stands y participar de forma activa, aclarando inquietudes y aprendiendo sobre la infraestructura y los beneficios que traerá el Metro a la movilidad de Bogotá.

En SOFA, los visitantes pudieron ser parte de talleres y actividades donde se destacaron las ventajas que traerá el nuevo sistema de transporte masivo, mientras que en Rock al Parque los asistentes conocieron detalles sobre los avances de la obra y hasta compartieron la posible ‘banda sonora’ que utilizarán cuando el Metro esté en funcionamiento. La respuesta de los bogotanos durante estas jornadas, de acuerdo con la información suministrada por la Empresa Metro de Bogotá, fue muy positiva y evidenció cómo el proyecto despierta interés y orgullo entre la comunidad, generando una mayor apropiación y sentido de pertenencia hacia la obra.

Según la fuente mencionada, el propósito de ‘Bogotá Modo Metro’ es seguir generando espacios donde los ciudadanos tengan la oportunidad de informarse, participar y construir colectivamente una cultura basada en el respeto, la convivencia y el orgullo por el Metro. Se busca que los ciudadanos se mantengan informados y comprometidos con el avance de la Línea 1, entendiendo que este sistema transformará la forma en que los bogotanos se mueven y se relacionan en su ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades se realizaron en SOFA y Rock al Parque para promover el Metro de Bogotá?

En SOFA se desarrollaron charlas, talleres y actividades interactivas que permitieron a los asistentes conocer los beneficios del Metro de Bogotá. En Rock al Parque, los visitantes conocieron avances de la obra, participaron en experiencias y compartieron la banda sonora prevista para el sistema una vez esté en operación, de acuerdo con la información publicada por la Empresa Metro de Bogotá.

¿Cómo ha respondido la ciudadanía al programa ‘Bogotá Modo Metro’ en eventos masivos?

Según datos compartidos en 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', la ciudadanía ha respondido de manera positiva al programa ‘Bogotá Modo Metro’, mostrando interés por la información, orgullo y compromiso con el cuidado y apropiación del proyecto. Esto se ha visto reflejado en la alta participación y la disposición a conocer y dialogar sobre el Metro en los eventos mencionados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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